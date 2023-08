Atletica, Meeting Brazzale: Weir in un nuova dimensione, Fantini oltre i 71, bene Cestonaro

Il Meeting Brazzale di Vicenza è stato impreziosito dalla straripante prestazione di Zane Weir in una gara di getto del peso semplicemente sontuosa. L’azzurro ha scagliato l’attrezzo a 22.15 metri all’ultimo tentativo, dopo aver piazzato un doppio 22.13 tra terza e quarta prova. Il 27enne è diventato il secondo italiano della storia a sfondare il muro dei 22 metri, quella odierna è la terza misura tricolore all-time ed è diventato il quinto atleta al mondo in questa stagione.

Grandi indicazioni in vista dei Mondiali, in programma a Budapest dal 19 al 27 agosto. Benissimo anche Leonardo Fabbri, che si è spinto fino a 21.84 metri, secondo riscontro della propria carriera. Arrivano segnali confortanti anche da altri azzurri che sono in partenza per la rassegna iridata. Ottavia Cestonaro ha infatti superato i 14 metri nel salto triplo per la quarta volta nelle ultime cinque gare: 14.02 con 1,9 m/s di vento a favore per una comoda vittoria davanti alla tedesca Maria Purtsa (13.78).

Roberta Bruni si è invece imposta nel salto con l’asta, valicando 4.52 alla terza prova dopo un ingresso senza errori a 4.38 e tentando poi in maniera vana lo stagionale di 4.63. La romana ha preceduto Elisa Molinarolo, fermatasi a 4.38. Daisy Osakue ha invece lanciato il disco a 60.00 metri, mentre Sara Fantini ha sfondato ancora il muro dei 70 metri nel lancio del martello: convincente 71.32 per l’emiliana, quarta agli ultimi Mondiali e bronzo europeo a precedere Rachele Mori (63.85 per la Campionessa del Mondo Under 20).

Nelle altre gare, senza italiani di vertici ai nastri di partenza, vanno annotate le affermazioni di Michele Bertoldo sui 400 ostacoli (50.05), Manuel Lando nel salto in alto (2.20), Giorgio Olivieri nel lancio del martello (72.81). I 100 metri portano la firma del cubano Yenns Fernandez in 10.23 (0,3 m/s di vento contrario), mentre la slovena Agata Zupin fa suoi i 400 ostacoli in 56.92.

Foto: FIDAL/Colombo