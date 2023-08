Atletica, Zane Weir surreale: sfonda i 22 metri per 3 volte, top-5 mondiale! Fabbri 21.84

Zane Weir ha sfoderato una prestazione ai limiti dello sbalorditivo al Meeting Brazzale a Vicenza. Il Campione d’Europa Indoor di getto del peso si è esaltato stupendamente sulla pedana veneta, regalando una prova di straordinaria potenza nell’evento di preparazione ai Mondiali di Budapest, in programma dal 19 al 28 agosto. L’italo-sudafricano ha scagliato l’attrezzo ad addirittura 22.15 metri, accompagnando la miglior misura con un doppio 22.13: tre volte oltre la fatidica barriera dei 22 metri nella stessa gara, una vera e propria impresa che certifica l’eccezionale stato di forma del 27enne e che fa ben sperare in vista della rassegna iridata. Serviranno infatti certe bordate per provare a sperare in una medaglia nella gara del fenomeno statunitense Ryan Crouser.

Zane Weir ha demolito il personale assoluto di 22.06, siglato lo scorso 3 marzo quando conquistò il titolo continentale in sala a Istanbul. Il nativo di Durban vantava invece un primato di 21.99 all’aperto, timbrato il 13 marzo 2022 a Leiria, e nel corso di questa stagione si era fermato al 21.74 di Halle e al 21.69 dei Campionati Italiani di Molfetta, dove venne sconfitto da Leonardo Fabbri. L’allievo di Paolo Dal Soglio ha firmato la terza prestazione italiana di tutti i tempi, alle spalle esclusivamente di due magie di Alessandro Andrei (lo storico 22.91 del 12 agosto 1987 e il 22.17 del 16 maggio 1987).

Il 22.15 odierno è arrivato all’ultimo tentativo, preceduto da un doppio 22.13 tra terza e quarta prova: l’azzurro è così diventato il quinto atleta al mondo in questa stagione, meglio del nostro portacolori hanno fatto soltanto gli statunitensi Ryan Crouser (23.56) e Joe Kovacs (22.69), il neozelandese Tom Walsh (22.58) e il giamaicano Rajindra Campbell (22.22). Leonardo Fabbri ha realizzato il secondo risultato della carriera con un eccellente 21.84, migliorando di quattro centimetri il risultato degli Assoluti e di tre centimetri lo stagionale di Pergine Valsugana, ma si è dovuto accontentare della piazza d’onore. Il toscano, che vanta un personale di 21.99 e che ha vinto il Golden Gala a Firenze, ha comunque ribadito di essere in forma e si presenterà con grandi ambizioni ai Mondiali.

Foto: FIDAL/Colombo