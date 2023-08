Atletica, Mattia Furlani non decolla in Diamond League: ultimo posto a Zurigo. Tentoglou fenomenale

Mattia Furlani ha fatto il suo ritorno in gara dopo i Mondiali, dove si era fermato in qualificazione con un balzo da 7.85 metri. L’azzurro ha partecipato alla tappa della Diamond League andata in scena a Zurigo. Seconda partecipazione stagionale nel massimo circuito internazionale itinerante per il 18enne laziale, che due mesi fa era stato nono a Losanna con 7.73.

Oggi il Campione d’Europa Under 20 non è andato oltre a salto da 7.53 metri (0,7 m/s di vento contrario) piazzato al primo tentativo, seguito da un 6.90 e da un 7.31. Decimo e ultimo posto per il nostro portacolori, che nel corso di questa annata agonistica si era spinto a un 8.44 ventoso in quel di Savona e a un 8.24 regolare di Hengelo.

La stagione è stata davvero molto lunga per Mattia Furlani, che ora inizia ad accusare un po’ la fatica e che probabilmente necessita di staccare la spina prima di prepararsi per la prossima stagione, che propone gli Europei di Roma e le Olimpiadi di Parigi 2024. Il talento di questa promessa è particolarmente rilevante e il futuro sembra poter essere interessante.

Il greco Miltiadis Tentoglou ha vinto con un magico volo finale a 8.20 metri. Ancora una volta il Campione Olimpico ha trionfato all’ultimo assalto in rimonta come gli era riuscito settimana scorsa ai Mondiali. Il giamaicano Tajay Gayle deve chinare il capo (8.07), terzo lo statunitense Larrion Lawson (8.05).

Foto: Grana/FIDAL