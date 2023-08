Atletica, Maria Perez fa doppietta e vince anche la 35 km di marcia ai Mondiali. Azzurre fuori dalla top10

Maria Perez conferma il pronostico della vigilia e imita l’impresa compiuta l’anno scorso a Eugene da Kimberly Garcia Leon, aggiudicandosi la doppietta 20-35 km di marcia ai Campionati Mondiali 2023 di atletica leggera sulle strade di Budapest. L’iberica, dopo aver trionfato quattro giorni fa nella specialità olimpica, si è ripetuta stamattina dominando sulla distanza più lunga e regalando alla Spagna un clamoroso poker d’oro (contando il bis di Alvaro Martin al maschile) nella marcia in questa edizione n.19 della rassegna iridata.

Prestazione di grande spessore per la 27enne di Granada, che si è imposta con un notevole 2h38:40 nonostante le difficili condizioni atmosferiche della capitale magiara (caldo e tanta umidità), stampando il sesto miglior crono di sempre ed il nuovo record dei Campionati, a poco meno di un minuto e mezzo dal suo primato del mondo stabilito lo scorso 21 maggio a Podebrady.

Medaglia d’argento in 2h40:52 (a oltre due minuti di ritardo dalla vincitrice) per la peruviana Kimberly Garcia Leon, incapace di bissare il titolo ottenuto in Oregon nel 2022 ma comunque brava a reagire dopo la delusione per il quarto posto nella 20 km di domenica. Completa il podio in terza posizione con 2h43:22 la 39enne greca Antigoni Ntrismpioti, alla prima medaglia mondiale della carriera. Da segnalare inoltre il 4° posto della brasiliana Viviane Lyra con il nuovo record nazionale in 2h44:40.

Migliore delle azzurre Federica Curiazzi, 15ma in 2h53:27 con una seconda parte di gara in progressione proprio come Sara Vitiello, 19ma all’arrivo in 2h57:00. Molto distante Nicole Colombi, che ha chiuso 27ma in 3h02:29.

