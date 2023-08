Atletica, Ludovica Cavalli: “Centrato lo standard olimpico, lavorerò per Parigi”

Nella finale dei 1500 metri piani femminili dei Mondiali 2023 di atletica leggera, in corso a Budapest, in Ungheria, Ludovica Cavalli ha chiuso in 4’01″84, timbrando primato personale e minimo olimpico. L’azzurra ha commentato la propria prestazione ai microfoni di Rai Sport.

Nonostante l’ottimo crono ottenuto, l’azzurra ha ammesso di aver finito la benzina: “Ero un po’ stanchina, nell’ultimo giro mi hanno lasciata lì. Di solito al secondo turno avevo le gambe vuote, questa volta no. C’è lo standard olimpico, lavorerò per Parigi, ora sono 11ma al mondo“.

Proprio il fatto di aver speso tutto in questa gara, tra batteria e finale, pone dei dubbi sulla programmazione dell’azzurra, che ai Mondiali dovrebbe disputare anche i 5000: “Decidiamo se fare i 5000, sono stanchina, non voglio scendere in pista non essendo al 100%“.

Foto di FIDAL COLOMBO/FIDAL