Marcell Jacobs bistrattato da World Athletics! Il Campione Olimpico assente nella presentazione dei 100 ai Mondiali

Marcell Jacobs è il Campione Olimpico dei 100 metri. Non bisogna mai dimenticarlo. Sono passati due anni dell’epocale apoteosi di Tokyo, dove il velocista lombardo entrò per sempre nell’iperuranio dello sport tricolore e si erse a Messia dell’atletica italiana, ma a quanto pare qualcuno di importante si è scordato di chi abbia vinto la medaglia d’oro nella gara regina dell’ultima rassegna a cinque cerchi.

Stiamo parlando di World Athletics, ovvero la Federazione Internazionale: nello scrivere la presentazione ufficiale dei 100 metri ai Mondiali, che andranno in scena a Budapest dal 19 al 27 agosto, si sono completamente dimenticati di citare l’azzurro. Sarà anche vero che Marcell Jacobs ha disputato soltanto un gara in stagione (10.21 a Parigi) e che ha dovuto fare i conti con una serie di problemi fisici, ma lo scorso anno trionfò agli Europei e ai Mondiali Indoor. Eppure per la ex IAAF non basta il palmares per meritarsi quantomeno una citazione…

Sia chiaro: Marcell Jacobs non è oggettivamente tra i grandi favoriti della vigilia, proprio in virtù di quanto successo negli ultimi mesi, ma un fuoriclasse del suo calibro potrebbe benissimo inventarsi una magia nell’evento più importante e va assolutamente tenuto in considerazione.

Non una bella figura da parte del massimo ente della Regina degli sport, alla vigilia dell’evento di riferimento della stagione e quando manca un anno alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Chi hanno menzionato? In pole position hanno giustamente inserito lo statunitense Fred Kerley, detentore del titolo e autore di 9.88 in stagione. Nominati anche gli altri americani ovvero Cravont Charleston, Christian Coleman (iridato nel 2019) e Noah Lyles (Campione del Mondo dei 200 metri). Non potevano mancare il britannico Zharnel Hughes, che con 9.83 detiene la miglior prestazione mondiale stagionale, e il kenyano Ferdinand Omanyala (9.84).

Presenti nella lista anche il sudafricano Akani Simbine e il botswano Letsile Tebogo (Campione del Mondo under 20), oltre all’altro sudafricano Shaun Maswanganyi (9.91). Non si sono dimenticati del bahamense Terrence Jones (9.91 a marzo) e dei giamaicani Oblique Seville, Rohan Watson e Ackeem Blake. Tanti, quasi tutti, tranne il Campione Olimpico…

Foto: Lapresse