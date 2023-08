Atletica, Kerley fuori dalla finale dei 100 metri! E quella battutina a Jacobs…

Fred Kerley ha punzecchiato Marcell Jacobs più e più volte nel corso della stagione. In primavera lo aveva pungolato affermando che non sarebbe stato un rivale per i Mondiali, poi si era parlato a lungo della possibile sfida tra il Campione del Mondo e il Campione Olimpico, ma i problemi fisici del velocista lombardo aveva rinviato l’atteso testa a testa. Alla vigilia della rassegna iridata lo statunitense aveva insisito, rendendosi protagonista di un poco gradevole siparietto in conferenza stampa con il suo connazionale Noah Lyles.

Il Campione del Mondo dei 200 metri aveva infatti risposto a una domanda sull’azzurro: “So in che forma si trova, l’abbiamo visto tutti” e poi si era rivolto a Kerley, chiedendogli: “Accidenti, Fred, quest’uomo è popolare, ma come ha fatto a diventare così popolare?”. L’americano ha risposto: “Non lo so, amico, ma non siamo troppo preoccupati”. Atteggiamenti da gradassi che oggi in pista non hanno certamente pagato, almeno per uno dei due: Kerley ha infatti corso in 10.02 nella terza semifinale, ha chiuso al terzo posto alle spalle del giamaicano Oblique Seville (9.90) e del botswano Letsile Tebogo (9.98) ed è stato sonoramente eliminato.

Dopo aver fatto muovere troppo la lingua, le gambe evidentemente non sono state tanto celeri nel momento più importante della stagione. Fred Kerley è stato eliminato da Campione del Mondo prima della finale iridata e di certo non ha dovuto affrontare tutti i problemi fisici con cui ha invece dovuto fare i conti Marcell Jacobs. Tante critiche, tante battutine, tante illazioni e poi è uscito allo stesso punto della competizione in cui si è arreso anche il nostro portacolori. Lyles ha invece sfrecciato in 9.87 e si candida al titolo, ma si preannuncia un grande spalla a spalla con Seville, Omanyala e Coleman. Se non dovesse vincere avranno ancora da parlare di Jacobs?

