Test superato a pieni voti dalla staffetta 4×100 azzurra composta nell’ordine da Roberto Rigali, Marcell Jacobs, Lorenzo Patta e Filippo Tortu. Il quartetto tricolore ha vinto la seconda batteria di semifinale con un fantastico 37.65 staccando il pass per la finale di domani sera ai Campionati Mondiali 2023 di atletica leggera sulla pista del National Athletics Centre di Budapest.

Ottima prova in seconda frazione per il campione olimpico in carica Jacobs, che ha stampato un notevole parziale di 8.81 rendendosi protagonista anche di due buoni cambi: “Sono molto contento di come ho corso la mia frazione. Man mano che gareggio riesco a ritrovare un miglior feeling con me stesso e con le mie capacità. Oggi però era completamente diverso“.

“Non è una gara individuale ma è una gara di squadra, dove c’è tutta la Nazione che corre insieme a noi, e questo per noi è importantissimo. Riusciamo a dare non il 100% ma il 200. Oggi è stata una batteria molto buona, però non mi voglio esporre più di tanto perché domani si ricomincia da capo. Sicuramente aver corso questo tempo ci dà tanta fiducia, anche se conoscevamo già il nostro valore“, prosegue il fuoriclasse lombardo ai microfoni della Rai.

“Siamo ad un Mondiale e riuscire a ritrovare la forma giusta è quello che serve qui, dove più conta. Domani spero di abbassare quell’8.81, perché si può fare ancora meglio. Sono contentissimo di aver condiviso questa gara con loro. Quando ho visto Filippo tagliare il traguardo mi è venuta la pelle d’oca, sono veramente contento“, conclude Jacobs.

