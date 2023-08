Atletica, Italia senza medaglie nella penultima giornata alle Universiadi. Mihai quinta nell’afosa marcia

L’Italia non ha conquistato medaglie nella penultima giornata di gare per l’atletica leggera alle Universiadi 2023, competizione multisportiva riservata agli atleti degli Atenei di tutto il mondo. Il miglior risultato a Chengdu (Cina) è stato ottenuto da Alexandrina Mihai in un’afosa 20 km di marcia: sotto i 25 °C con addirittura il 98% di umidità, l’azzurra ha chiuso al quinto posto con il tempo di 1h38:08 nella gara vinta dalla turca Meryam Bekmez (1h33:53) davanti alla ceca Eliska Martinkova (1h33:58) e alla cinese Gao Lan (1h35:28).

Nella stessa specialità, ma al maschile, Gabriele Gamba ha concluso al sedicesimo posto (1h32:19), mentre il turco Salih Korkmaz ha vinto la prova in 1h23:40. Marta Giovanni ha terminato l’eptathlon all’undicesimo posto con 5.532 punti (oro all’austriaca Isabel posch con 6.107). Cecilia Desideri non è andata ltre la dodicesima piazza nel lancio del martello (50.39 metri) dove ha primeggiato la cinese Li Jiangyan (71.20). Domani toccherà a Laura Pellicoro, impegnata sui 1500 metri dopo aver trionfato negli 800.

Foto: Colombo/FIDAL