Atletica, Issam Asinga sospeso dall’antidoping! Cos’è successo al 18enne da 9.89, addio Mondiali

Issam Asinga è risultato positivo a un controllo antidoping ed è stato provvisoriamente sospeso dall’Agenzia Integrità di World Athletics. Il formidabile velocista del Suriname, che poche settimane fa aveva siglato il nuovo record del mondo under 20 sui 100 metri, correndo uno strepitoso 9.89 a San Paolo in occasione dei Campionati Sudamericani, non potrà così prendere parte ai Mondiali, che andranno in scena a Budapest dal 19 al 27 agosto.

Il 18enne sarebbe stato un grande outsider durante la rassegna iridata in virtù di quanto fatto vedere negli ultimi mesi: 5 volte sotto i 10 secondi (quattro ventose e una regolare, appunto il 9.89 in Brasile), autore della quarta miglior prestazione mondiale stagionale. La sospensione provvisoria è legata alle presenza del GW1516, un farmaco sperimentale in grado di modificare il metabolismo e considerato pericoloso per l’uso umano.

Questa sostanza è stata sviluppata per aiutare a sviluppare la resistenza e a bruciare i grassi, ma alcuni test effettuati sui roditori hanno evidenziato che può provocare il cancro e le associazioni antidoping hanno raccomandato di non utilizzarlo. Ricordiamo che le sospensioni provvisorie possono essere emesse in attesa di un’udienza sulle accuse per determinare un’eventuale sanzione. In passato anche il botswano Nijel Amos, argento alle Olimpiadi di Londra 2012, era stato bandito per tre anni a causa della positività al GW1516 riscontrata nel 2022.

Foto: Lapresse