Atletica, Issam Asinga surreale: record del mondo under 20, il tempo spaventa i big! Che sprint dal Suriname

Issam Asinga ha finalmente trovato una gara senza vento eccessivo e ha dimostrato definitivamente il suo talento sconfinato. Il velocista del Suriname ha infatti corso i 100 metri in 9.89 a San Paolo (Brasile), realizzando il nuovo record mondiale under 20. Il 18enne ha giganteggiato ai Campionati Sudamericani e ha migliorato di un paio di centesimi il vecchio primato detenuto dal botswano Letsile Tebogo, Campione del Mondo di categoria (9.91 lo scorso anno anno a Cali) e domenica scorsa sceso a un vertiginoso 19.50 sui 200 metri.

Issam Asinga ha trovato la zampata dopo un convincente 10.03 in batteria (con 0,6 m/s di vento contrario), regolando il padrone di casa Erik Cardoso (9.97) e il colombiano Ronal Longa Mosquera (9.99). La brezza alle spalle soffiava a 0,8 m/s, dunque ampiamente regolare a differenza di quanto era successo in primavera: il 23 aprile a Clermont aveva corso in 9.86 e 9.83 ma con rispettivamente 4,1 m/s e 2,6 m/s di vento a favore; il 29 aprile si era espresso in 9.89 a Lubbock, ma con folate da 3,2 m/s.

Paradossalmente quella odierna è la sua prima volta sotto i 10 secondi in condizioni regolari, il suo personale era il 10.10 corso il 31 marzo a Gainesvlle. Issam Asinga si candida così al ruolo di grande outsider per i Mondiali che andranno in scena a Budapest dal 19 al 27 agosto. Il 9.89 di San Paolo è la quarta miglior prestazione mondiale stagionale al pari del giamaicano Ackeem Blake e degli statunitensi Pjai Austin e Courtney Lindsey, a un solo centesimo dal crono siglato dall’americano Fred Kerley (il Campione del Mondo si è fermato a 9.88 a Yokohama). La world lead è nelle mani del britannico Zharnel Hughes (9.83), un centesimo meglio del kenyano Ferdinand Omanyala (9.84).

