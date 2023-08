Atletica, i tempi stagionali nei 100 metri: tutti gli avversari di Marcell Jacobs ai Mondiali

Marcell Jacobs ha disputato una sola gara nel corso di questa stagione. Il Campione Olimpico dei 100 metri ha corso in 10.21 a Parigi e quella prestazione lo colloca addirittura al 203mo posto delle classifiche di questa annata agonistica. Il velocista lombardo dovrà inventarsi una vera e propria magia ai Mondiali, in programma dal 19 al 27 agosto, se vorrà disputare la finale e provare a lottare per una medaglia. Gli avversari del Messia dell’atletica sono svariati, diamo uno sguardo alla graduatoria dei tempi stagionali nei 100 metri.

Il britannico Zharnel Hughes detiene la miglior prestazione mondiale stagionale grazie all’eccellente prova fornita lo scorso 24 giugno a New York: uno spaziale 9.83 (1,3 m/s di vento a favore), ad appena tre centesimi dal record europeo detenuto proprio da Marcell Jacobs. A seguire il kenyano Ferdinand Omanyala con il 9.84 timbrato il 13 maggio a Nairobi nonostante una brezza contraria di 0,5 e lo statunitense Fred Kerley, che da Campione del Mondo ha siglato un valido 9.88 (+1,5 m/s) il 21 maggio a Yokohama.

Ben quattro atleti si sono espressi in 9.89: il giamaicano Ackeem Blake, gli statunitensi Pjai Austin e Courtney Lindsey (assenti ai Mondiali), il surinamese Issamande Asinga (sospeso per doping). In 9.90 hanno sfrecciato il nigeriano Godson Oke Oghenebrume e lo statunitense Cravont Charleston, mentre in 9.91 si sono distinti cinque atleti: il bahamense Terrence Jones, lo statunitense Christian Coleman, il sudafricano Shaun Maswanganyi, i giamaicani Kishane Thompson e Rohan Watson.

Da annotare il 9.92 del sudafricano Akani Simbine, il 9.93 del botswano Letsile Tebogo, il 9.94 dello statunitense Noah Lyles, il 9.95 del giamaicano Oblique Seville. Ben 38 atleti sono scesi sotto i 10” in questa stagione. Di seguito la lista dei tempi stagionali nei 100 metri, a indicare chi saranno i favoriti della gara regina ai Mondiali 2023.

CLASSIFICA TEMPI STAGIONALI 100 METRI

1. Zharnel Hughes (Gran Bretagna) 9.83 (+1,3 m/s)

2. Ferdinand Omanyala (Kenya) 9.84 (-0,5 m/s)

3. Fred Kerley (USA) 9.88 (+1,5 m/s)

4. Ackeem Blake (Giamaica) 9.89 (+1,0 m/s)

4. Pjai Austin (USA) 9.89 (+1,3 m/s)

4. Courtney Lindsey (USA) 9.89 (+1,8 m/s)

4. Issamade Asinga (Suriname) 9.89 (+0,8 m/s)

8. Godson Oke Oghenebrume (Nigeria) 9.90 (+1,8 m/s)

8. Cravont Charleston (USA) 9.90 (+0,9 m/s)

10. Terrence Jones (Bahama) 9.91 (+1,0 m/s)

10. Shaun Maswanganyi (Sudafrica) 9.91 (+1,8 m/s)

10. Kishane Thompson (Giamaica) 9.91 (+0,6 m/s)

10. Rohan Watson (Giamaica) 9.91 (+1,1 m/s)

15. Akani Simbine (Sudafrica) 9.92 (+0,6 m/s)

16. Ubodi Chudi Onwuzurike (Nigeria) 9.92 (+1,4 m/s)

17. Marvin Bracy-Wiliams (USA) 9.93 (+0,8 m/s)

17. Eugene Amo-Dadzie (Gran Bretagna) 9.93 (+0,1 m/s)

17. Letsile Tebogo (Botswana) 9.93 (+0,6 m/s)

20. Kadrian Goldson (Giamaica) 9.94 (+0,7 m/s)

20. Noah Lyles (USA) 9.94 (+1,2 m/s)

22. Oblique Seville (Giamaica) 9.95 (+1,8 m/s)

23. Favour Ashe (Nigeria) 9.96 (+1,3 m/s)

23. Arthur Cissé (Costa d’Avorio) 9.96 (+1,4 m/s)

23. Emmanuel Eseme (Camerun) 9.96 (-0,1 m/s)

23. Ryiem Forde (Giamaca) 9.96 (+1,1 m/s)

—

112. Samuele Ceccarelli (Italia) 10.13 (0,0 m/s)

203. Marcell Jacobs (Italia) 10.21 (-0,9 m/s)

Foto: Lapresse