Atletica, i numeri di corsia di Marcell Jacobs in semifinale ai Mondiali: chi saranno gli avversari

Marcell Jacobs scenderà in pista alle ore 16.35 per disputare la semifinale dei 100 metri ai Mondiali 2023 di atletica leggera. Il Campione Olimpico è stato inserito nella prima batteria e scatterà dalla corsia numero 3, forte di un personale di 9.80 (il record europeo timbrato in occasione dell’apoteosi di Tokyo 2020) e di uno stagionale di 10.15, siglato ieri nella batteria chiusa al terzo posto. Il velocista lombardo ha superato il turno per un solo centesimo e oggi proverà a inventarsi una magia assoluta, anche se la missione appare decisamente complicata visto che lo stato di forma non sembra essere quello dei giorni migliori.

Marcell Jacobs deve chiudere nelle prime due posizioni oppure sperare in uno dei due tempi di ripescaggio per accedere all’atto conclusivo. Nella sua semifinale, però, figurano due fuoriclasse assoluti: lo statunitense Noah Lyles (Campione del Mondo dei 200 metri, 9.94 quest’anno) e il kenyano Ferdinand Omanyala (9.84 in stagione), che ieri si sono esibiti rispettivamente in 9.95 e 9.97 nella serie in cui figurava anche il nostro Samuele Ceccarelli.

Il nostro portacolori dovrà fronteggiare anche il giapponese Abdul Hakim Sani Brown (10.07 stagionale, personale di 9.97), il britannico Eugene Amo-Dadzie (9.93) e il giamaicano Rohan Watson (9.91). In gara anche il polacco Dominik Kopec (10.05). Di seguito i numeri di corsia, tutti i i componenti, personali e stagionali della semifinale dei 100 metri con Marcell Jacobs ai Mondiali 2023 di atletica.

SEMIFINALE 100 METRI CON MARCELL JACOBS AI MONDIALI

Corsia 2: Dominik Kopec (Polonia, 10.05 di personale, 10.05 di stagionale, 39mo nel ranking)

Corsia 3: Marcell Jacobs (Italia, 9.80, 10.15, 13mo)

Corsia 4: Noah Lyles (USA, 9.86, 9.94, 5°)

Corsia 5: Ferdinand Omanyala (Kenya, 9.77, 9.84, 1°)

Corsia 6: Abdul Hakim Sani Brown (Giappone, 9.97, 10.07, 79mo)

Corsia 7: Eugene Amo-Dadzie (Gran Bretagna, 9.93, 9.93, 51mo)

Corsia 8: Rohan Watson (Giamaica, 9.91, 9.91, 22mo)

Corsia 9: Usheoritse Itsekiri (Nigeria, 10.02, 10.02, 37mo)

Foto: Colombo/FIDAL