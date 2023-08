Atletica, Gianmarco Tamberi verso i Mondiali: “Manca solo quella medaglia che sogno da anni”

Il capitano della squadra è già carico. Gianmarco Tamberi è pronto a partire verso Budapest dove nel week-end scatteranno i Mondiali di atletica, con il campione olimpico che ovviamente proverà a giocarsela nel salto in alto.

La condizione non è quella vista a Tokyo nel 2021, ma in terra magiara il fenomeno tricolore vuole dare tutto per fare la storia di questo sport, agguantando l’ultimo titolo che gli manca.

Le sue parole su Instagram: “Ultima settimana di preparazione a Formia per i Campionati Mondiali di Budapest. Domenica mattina ore 10.35 primo turno e martedì sera alle 19.00, speriamo, la finale…”.

E ancora: “Ho fatto veramente tutto quello che era nelle mie possibilità per arrivare il più preparato possibile all’evento più importante dell’anno e adesso, vi giuro, non vedo l’ora di scendere in pedana e far venir fuori il frutto di ogni singola goccia di sudore versata negli ultimi 365 giorni. È una sfida enorme ma la voglia di provarci lo è ancora di più!”.

In conclusione: “Come sempre ho bisogno di tutto il vostro supporto per provare a raggiungere quella cosa che mai nessuno è ancora riuscito a fare nella storia del salto in alto. Manca solo quella medaglia che sogno da anni… sarà dura, durissima, ma voglio provarci e soprattutto credere che sia possibile fino alla fine!!!!”.

Foto: Lapresse