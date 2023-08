Atletica, Gianmarco Tamberi torna in gara: Diamond League da Campione del Mondo, nuova sfida a Barshim

Gianmarco Tamberi tornerà in gara giovedì 31 agosto in occasione della tappa della Diamond League che andrà in scena a Zurigo. Il massimo circuito internazionale di atletica leggera riprenderà la propria corsa dopo un mese di stop coinciso con i Mondiali, si ripartirà dalla Svizzera per iniziare il rush finale che condurrà alle Finali di Eugene e che porrà termine alla stagione agonistica.

Il fresco Campione del Mondo scenderà in pedana a una decina di giorni di distanza dall’apoteosi di Budapest, dove ha completato il Grande Slam conquistando l’unico alloro che mancava al suo gloriosa palmares. Il fuoriclasse marchigiano, che ha trionfato in Ungheria con la miglior prestazione mondiale stagione (2.36 metri saltati al primo tentativo), darà vita a un nuovo duello con il qatarino Mutaz Essa Barshim. L’altro Campione Olimpico di Tokyo 2020 si è dovuto accontentare della medaglia di bronzo dopo aver conquistato tre titoli iridati consecutivi.

I due grandi amici-rivali si erano incrociati a luglio in Diamond League a Chorzow, dove il qatarino vinse con 2.36 contro il 2.34 del nostro portacolori, poi capace di rifarsi nell’evento più importante dell’anno. In terra elvetica ci saranno anche il sudcoreano Sanghyeok Woo (Campione del Mondo Indoor), il tedesco Tobias Potye (2.34 in stagione), il cubano Luis Enrique Zayas (2.33 ai Mondiali) e atleti meno quotati: il giapponese Ryoichi Akamatsu, lo svizzero Loic Gasch, i neozelandesi Hamish Kerr e Brandon Starc, lo statunitense Shelby McEwen.

Foto: Lapresse