Atletica, Gianmarco Tamberi frenato dalla pioggia in Germania: salta l’ultima gara, ora i Mondiali

Gianmarco Tamberi ha deciso di non gareggiare a Heilbronn (Germania), dove è andata in scena una gara in piazza di salto in alto. Il maltempo, infatti, si è abbattuto sulla località tedesca: la pioggia battente ha convinto il Campione Olimpico a non cimentarsi nella prova, evitando di correre rischi quando mancano soltanto un paio di settimane ai Mondiali, in programma a Budapest dal 19 al 27 agosto.

Il fuoriclasse marchigiano ha chiesto scusa al pubblico, presente sugli spalti sotto le mantelline, e ha parlato al microfono dello speaker: “Mi dispiace, avrei voluto tanto gareggiare, ma l’anno scorso sono scivolato a Zurigo sulla pedana bagnata nella finale di Diamond League e stavolta, in vista dei Mondiali, non voglio correre rischi. Prometto che tornerò qui nella prossima stagione“.

Il ribattezzato Gimbo, che in stagione è volato a 2.34 metri a Chorzow in Diamond League e ha vinto gli Europei a squadre, tornerà direttamente in gara nella capitale ungherese: appuntamento per domenica 20 agosto (ore 10.35) con le qualificazioni, mentre martedì 22 agosto (ore 19.55) andrà in scena la finale dove Tamberi proverà a conquistare l’unico alloro che manca al suo glorioso palmares dopo aver vinto un oro olimpico, i Mondiali indoor, due titoli europei in sala, un titolo continentale indoor e due Diamond League.

Foto: Grana/FIDAL