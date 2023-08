Calendario Europei atletica U20 2023: programma, orari, tv, streaming

Gli Europei Under 20 2023 di atletica leggera andranno in scena a Gerusalemme (Israele) dal 7 al 10 agosto. La rassegna continentale riservata agli juniores si preannuncia altamente spettacolare, con una serie di stelle pronte a illuminare la scena e a candidarsi per un ruolo da protagonista tra i grandi. L’Italia ha tutte le carte in regola per togliersi delle soddisfazioni importanti e per essere assoluta protagonista in un grande evento internazionale che precede gli attesissimi Mondiali di Budapest.

Spicca la presenza di Mattia Furlani, primatista italiano ed europeo di categoria: il giovane fuoriclasse laziale partirà con i favori del pronostico nel salto in lungo, dopo che in stagione ha vinto il prestigioso Meeting di Hengelo con un balzo da 8.24 metri e si è spinto a 8.44 ventoso a Savona. Mattia Furlani ha un feeling particolare con questa località, dove lo scorso hanno vinse il titolo europeo under 18 nel lungo e nell’alto.

Nutrono grandi ambizioni anche Marta Amani (già bronzo ai Mondiali Under 20 nel salto in lungo) e Great Nnachi (salto con l’asta). Da tenere in seria considerazione anche gli sprinter Eduardo Longobardi (200 metri) e Alice Pagliarini (100 metri), oltre ai marciatori Diego Giampaolo e Giulia Gabriele, l’ostacolista Ludovica Cavo e l’altista Edoardo Stronati.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming degli Europei Under 20 2023 di atletica leggera. L’evento sarà coperto in diretta live testuale su OA Sport, devono ancora essere comunicate ufficialmente le coperture tv e streaming della manifestazione. Gli orari sono italiani (in Israele sono un’ora avanti rispetto a noi).

CALENDARIO EUROPEI UNDER 20 ATLETICA 2023

Lunedì 7 agosto

06.55 3000 siepi (femminile), batterie

07.25 Salto in alto (femminile), qualificazioni

07.30 3000 metri (femminile), batterie

07.35 Salto con l’asta (maschile), qualificazioni

08.03 3000 metri (maschile), batterie

08.05 Lancio del martello (femminile), qualificazioni

08.40 Eptathlon, 100 ostacoli

09.10 400 metri (maschile), batterie

09.40 Eptathlon, salto in alto

09.45 400 metri (femminile), batterie

10.02 Salto in lungo (maschile), qualificazioni

15.55 Tiro del giavellotto (maschile), qualificazioni

16.00 100 metri (maschile), batterie

16.30 100 metri (femminile), batterie

17.00 Eptathlon, getto del peso

17.10 110 ostacoli, batterie

17.45 100 ostacoli, batterie

17.50 Salto triplo (femminile), qualificazioni

18.20 1500 metri (femminile), batterie

18.28 Lancio del disco (maschile), qualificazioni

18.40 1500 metri (maschile), batterie

19.05 100 metri (maschile), semifinali

19.20 100 metri (femminile), semifinali

19.45 Eptathlon, 200 metri

Martedì 8 agosto

07.00 3000 siepi (maschile), batterie

07.00 Lancio del martello (maschile), batterie

07.30 Salto con l’asta (femminile), qualificazioni

07.35 400 ostacoli (femminile), batterie

07.40 Eptathlon, salto in lungo

08.05 400 ostacoli (maschile), batterie

08.40 400 metri (femminile), semifinali

08.55 400 metri (maschile), semifinali

09.25 200 metri (femminile), batterie

09.25 Eptathlon, tiro del giavellotto

09.44 200 metri (maschile), batterie

10.05 Getto del peso (maschile), qualificazioni

16.00 Salto in alto (maschile), qualificazioni

16.05 Lancio del martello (femminile), finale

16.10 Salto in lungo (maschile), finale

16.30 110 ostacoli, semifinali

16.55 100 ostacoli, semifinali

17.15 800 metri (femminile), batterie

17.35 800 metri (maschile), batterie

17.57 Salto triplo (femminile), finale

18.02 Lancio del disco (maschile), finale

18.05 Eptathlon, 800 metri

18.22 Getto del peso (femminile), finale

18.30 110 ostacoli, finale

18.45 100 ostacoli, finale

19.00 100 metri (femminile), finale

19.10 100 metri (maschile), finale

Mercoledì 9 agosto

06.00 10.000 metri di marcia (femminile)

07.00 Lancio del disco (femminile), qualificazioni

07.05 Salto in lungo (femminile), qualificazioni

07.40 Decathlon, 100 metri

08.01 Getto del peso (maschile), finale

08.05 3000 metri (femminile), finale

08.25 1500 metri (maschile), finale

08.30 Decathlon, salto in lungo

08.40 4×400 (femminile), batterie

09.05 4×400 (maschile), batterie

09.27 Tiro del giavellotto (femminile), qualificazioni

09.35 400 ostacoli (maschile), semifinali

09.46 Salto triplo (maschile), qualificazioni

09.55 400 ostacoli (femminile), semifinali

10.00 Decathlon, getto del peso

10.10 200 metri (femminile), semifinali

10.25 200 metri (maschile), semifinali

16.00 Decathlon, salto in alto

16.30 Salto con l’asta (maschile), finale

17.05 Lancio del martello (maschile), finale

17.52 400 metri (maschile), finale

18.07 400 metri (femminile), finale

18.15 Salto in alto (femminile), finale

18.20 1500 metri (femminile), finale

18.35 3000 metri (maschile), finale

18.50 Tiro del giavellotto (maschile), finale

18.55 200 metri (femminile), finale

19.05 200 metri (maschile), finale

19.15 3000 siepi (femminile), finale

19.37 Decathlon, 400 metri

Giovedì 10 agosto

06.00 10.000 metri di marcia (maschile)

07.10 Decathlon, 110 ostacoli

07.50 Decathlon, lancio del disco

08.00 Salto in alto (maschile), finale

08.15 Salto in lungo (femminile), finale

08.30 4×100 (femminile), batterie

08.55 4×100 (maschile), batterie

09.00 Decathlon, lancio del disco

09.45 Decathlon, salto con l’asta

15.00 Decathlon, tiro del giavellotto

16.20 Salto con l’asta (femminile), finale

16.30 400 ostacoli (femminile), finale

16.45 400 ostacoli (maschile), finale

16.57 800 metri (femminile), finale

17.10 Tiro del giavellotto (femminile), finale

17.15 800 metri (maschile), finale

17.30 3000 siepi (maschile), finale

17.55 4×100 (femminile), finale

18.05 4×100 (maschile), finale

18.20 5.000 metri (femminile), finale

18.30 Salto triplo (maschile), finale

18.52 Lancio del disco (femminile), finale

18.56 Decathlon, 1500 metri

19.20 5.000 metri (maschile), finale

20.06 4×400 (femminile), finale

20.16 4×400 (maschile), finale

Foto: Grana/FIDAL