Atletica, Fabbri e Weir tornano in gara: duello a Vicenza verso i Mondiali. Fantini e Osakue in pedana

Leonardo Fabbri e Zane Weir torneranno in pedana martedì 8 agosto al Meeting Brazzale di Vicenza, a distanza di nove giorni dallo spettacolare duello andato in scena ai Campionati Italiani Assoluti. Il toscano aveva tuonato un perentorio 21.80 a Molfetta (dichiarando addirittura di avere nelle braccia un metro di più), battendo il Campione d’Europa Indoor fermatosi a 21.69. Nuova sfida tra i due azzurri del getto del peso, che si stanno preparando per i Mondiali, in programma a Budapest (Ungheria) dal 19 al 27 agosto: entrambi hanno velleità di raggiungere la finale iridata e poi proveranno a inventarsi una magia.

Il Meeting Brazzale sarà incentrato sui lanci e infatti vedremo all’opera anche due primatiste italiane: Sara Fantini nel lancio del martello e Daisy Osakue nel lancio del disco, entrambe con vista sulla rassegna iridata dove potranno puntare a un risultato rimarchevole (l’emiliana è bronzo europeo in carica ed è stata quarta ai Monidali 2022). Ci sarà spazio anche per Ottavia Cestonaro nel salto triplo, per Roberta Bruni nel salto con l’asta contro Elisa Molinarolo, per Pietro Arese sui 1500 metri.

Foto: Grana/FIDAL