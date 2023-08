Atletica, Emmanuel Ihemeje: “Amaro in bocca per la finale, queste misure non mi rispecchiano”

Emmanuel Ihemeje centra l’obiettivo minimo della vigilia (top8, per accedere alle ultime tre serie) ma non riesce ad avvicinare realmente la zona podio nella Finale del salto triplo ai Campionati Mondiali 2023 di atletica leggera a Budapest. Il 24enne nativo di Carrara purtroppo si è fermato a 16.91 metri, mentre per andare a medaglia avrebbe dovuto migliorare di oltre 10 centimetri il suo personale.

“Ho dell’amaro in bocca per questa finale. Di sicuro queste misure non mi rispecchiano, però è sempre esperienza che sto facendo. Sapevo già che la finale sarebbe stata decisa dalla tecnica, quindi avere una buona tecnica in almeno un salto avrebbe fatto la differenza. C’è ancora tanto da lavorare, però sono sempre confidente e ambizioso per i prossimi anni. È uno step per il successo, sono nato per questo. Prima o poi arriverà“, dichiara l’azzurro.

Sui problemi riscontrati in finale: “Dovevo cercare di essere più paziente nelle mie fasi dei balzi e la velocità a volte mi faceva precipitare. Non riuscivo a tenere i tempi, però continueremo a lavorarci su e prima o poi arriverà il salto che sto cercando da tanti anni“, conclude Ihemede ai microfoni della Rai dopo l’ottavo posto nella rassegna iridata.

