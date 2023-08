Atletica, Eloisa Coiro firma il personale ai Mondiali. Le big passeggiano verso la finale

Eloisa Coiro è stata brava a siglare il proprio personale durante le semifinali degli 800 metri ai Mondiali 2023 di atletica leggera. L’azzurra ha concluso al sesto posto la terza serie con il tempo di 1:59.61, scendendo per la seconda volta in carriera sotto il muro dei due minuti dopo il precedente 1:59.96 corso lo scorso 22 luglio a Madrid. La 22enne laziale può ritenersi soddisfatta della propria prestazione a Budapest e questo risultato sarà un’ottima base di partenza per il prossimo futuro.

Per accedere all’atto conclusivo serviva scendere a 1:58.99, al momento un riscontro ancora lontano dalle potenzialità dell’azzurra. Eloisa Coiro ha assistito da vicino all’affermaziona della kenyana Mary Moraa (1:58.48) davanti alla statunitense Athing Mu (1:58.78), all’ugandese Halimah Nakaayi (1:58.89) e alla giamaicana Adelle Tracey (1:58.99). Dalle altre semifinali avanzano con disinvoltura le britanniche Keely Hodgkinson (1:58.58) e Jemma Reekie (2:00.28), le statunitensi Nia Akins (1:58.61) e Raevyn Rogers (2:00.47).

L’Italia archivia gli 800 metri ai Mondiali con tre semifinalisti, visto che tra gli uomini avevano ben figurato Simone Barontini (il marchigiano ha sfiorato la qualificazione alla finale) e Catalin Tecuceanu. A catalizzare l’attenzione di questa serata sono state le prestazioni delle due 4×100: uomini e donne si sono qualificati alla finale, Marcell Jacobs e compagni hanno addirittura firmato il miglior tempo, mentre il quartetto femminile ha siglato il nuovo record nazionale.

Foto: Lapresse