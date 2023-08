Atletica, Claudio Stecchi: “Ho avuto un piccolo fastidio al piede, mi ha condizionato”

Claudio Stecchi non sfigura in finale e ottiene un buon nono posto nel salto con l’asta ai Campionati Mondiali 2023 di atletica leggera, in corso di svolgimento a Budapest. Il toscano non è andato oltre un 5.75 saltato al terzo tentativo, fallendo poi la quota successiva di 5.85 metri che lo avrebbe proiettato al record personale ed uscendo di scena dalla lotta per le medaglie.

“Sono contento di aver fatto la finale, però dopo il riscaldamento ho avuto un piccolo fastidio al piede che ha condizionato poi ogni rincorsa. Nulla di grave, però chiaramente essendo salti ad alta intensità ed usando aste importanti, dove tutto deve essere preciso e perfetto, non riuscivo ad esserlo e si è visto soprattutto da metà rincorsa in poi“, racconta l’azzurro ai microfoni della Rai.

“Non riuscivo ad essere elastico e a spingere bene a terra col piede. Nonostante quello, i tre salti a 5.85 erano anche vicini, però è andata così e lo accetto. Lo metabolizzerò, però ho messo tutto quello che avevo nonostante questa leggerissima cosa. Sono contento di essere qui e vediamo di rifare la finale l’anno prossimo“, conclude Stecchi dopo la sua prova.

Foto: Lapresse