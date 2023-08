Atletica, Cestonaro: “Due italiane in finale è la cosa più bella”; Derkach: “Sarà una gara da pazzi”

Saranno due le italiane impegnate nella Finale del salto triplo femminile ai Campionati Mondiali 2023 di atletica leggera al National Athletics Centre di Budapest. Ottavia Cestonaro e Dariya Derkach hanno infatti superato le qualificazioni rispettivamente in nona e decima piazza con 14.20 e 14.15, accedendo per la prima volta in carriera all’atto conclusivo della rassegna iridata.

Cestonaro, a soli 2 cm dal primato personale, ha commentato così ai microfoni della Rai la sua prestazione: “Siamo contente. Essere qua in due di nuovo è la cosa più bella, perché vedere i colori azzurri che riempiono una finale mondiale penso sia molto bello per noi e per chi ci guarda. Come sempre la qualificazione è difficile, come hanno già detto altri nostri colleghi, ma noi abbiamo fatto il massimo per poter essere dopodomani di nuovo in pedana. Sarà una finale in cui si salterà tanto. Quando si arriva su questo palcoscenico l’asticella si alza ed è quello che dobbiamo fare anche noi, almeno ci proveremo”.

Queste invece le dichiarazioni di Derkach, che ha firmato il personale stagionale all’aperto dopo l’argento europeo indoor di Istanbul: “Tanta tensione e attesa dopo il terzo salto. Sono contenta. Sono passati 10 anni dal mio primo Mondiale e dopo 10 anni sono riuscita ad entrare in finale. Ora dobbiamo riposare, come a Istanbul, e ci vediamo dopodomani. Ho avuto l’intervento chirurgico (per una borsite al tallone, ndr) dopo la stagione indoor, quindi è stato tutto un po’ schiacciato però ce l’abbiamo fatta. Sarà una finale da pazzi“.

Foto: Lapresse