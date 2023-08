Ayomide Folorunso non correrà la Finale della 4×400 ai Mondiali 2023 di atletica leggera. L’azzurra era stata strepitosa nella batteria dei ieri, disputando una seconda frazione di enorme spessore tecnico e permettendo all’Italia di passare il turno. L’emiliana ha deciso di rinunciare all’atto conclusivo, probabilmente perché affaticata dai cinque turni disputati nel corso della rassegna iridata a Budapest (tre sui 400 ostacoli dove ha chiuso al sesto posto, la batteria della 4×400 mista e la batteria della 4×400 femminile).

Il posto di Ayomide Folorunso verrà preso da Anna Polinari. Confermato il resto della formazione con Alice Mangione al lancio, Alessandra Bonora per il terzo giro e Giancarla Trevisan in chiusura. L’obiettivo è quello di ottenere il miglior risultato possibile, ci saranno nove squadre al via e dunque bisognerà entrare tra le migliori otto per acquisire lo status di finaliste a tutti gli effetti.

Si tratta della seconda sostituzione di giornata, visto che anche Alessandro Sibilio non sarà al via e dunque la 4×100 maschile sarà composta da Edoardo Scotti, Riccardo Meli, Lorenzo Benati e Davide Re. Le due staffette del miglio sono le uniche presenze italiane nell’ultima serata dei Mondiali nella capitale ungherese.

Foto: Colombo/FIDAL