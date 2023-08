Atletica, Anna Hall pronta a prendersi la scena nell’eptathlon ai Mondiali di Budapest

Il conto alla rovescia sta per esaurirsi e i Mondiali 2023 di atletica leggera a Budapest (Ungheria) sono sempre più vicini. Dal 19 al 27 agosto si farà sul serio e nell’eptathlon l’assenza della belga Nafissatou Thiam, due volte iridata (a Londra nel 2017 e a Eugene nel 2022) e due volte oro olimpico a Rio 2016 e a Tokyo 2020, si farà sentire sicuramente.

Ad approfittare di questa defezione per infortunio ci sarà la 22enne statunitense Anna Hall, bronzo ai Mondiali dell’anno scorso e a tutti gli effetti tra le favorite per la conquista dell’oro iridato in Ungheria. Sono stati ben 23 i primati personali che Anna ha stabilito dall’inizio della stagione. Un rendimento straordinario nel quale ha fatto vedere qualità uniche nell’interpretare la multidisciplinarità della specialità.

Una ragazza che ama il duro lavoro e dalla forte ambizione. Parlando di alcuni dei record siglati, Hall ha sfiorato la mitica barriera dei 7000 punti, con i suoi 6988 punti. I suoi punti di forza sono le prove di corsa, mentre i “punti deboli” sono legati ai lanci, anche se è davvero relativo definirli così.

Scopriremo se tutto questo la porterà al titolo mondiale perché “Nafi” starà a guardare, senza dimenticare anche la defezione della polacca Adrianna Sulek, giunta quarta l’anno scorso a Eugene, perché incinta.

Foto: LaPresse