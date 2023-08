Atletica, Alessandro Sibilio trova Warholm anche nella semifinale dei Mondiali! Tutti gli avversari dell’azzurro

Alessandro Sibilio ha fatto il suo debutto stamattina ai Campionati Mondiali 2023 di atletica leggera in quel di Budapest, non impressionando particolarmente in batteria ma conquistando la qualificazione per le semifinali dei 400 ostacoli al rientro dopo l’infortunio (risentimento al retto femorale della coscia sinistra) di un mese fa in Diamond League a Montecarlo.

Il 24enne napoletano ha corso in 49″50, senza forzare nei primi 300 metri per poi aumentare il ritmo nel rettilineo conclusivo terminando in quarta posizione la sua heat e garantendosi così il passaggio automatico del turno. Ancora distante inevitabilmente dalla forma ottimale, dopo aver perso tanti giorni preziosi di allenamento nelle ultime settimane, Sibilio tornerà in pista domani per andare a caccia di un posto nella finale iridata.

L’ottavo classificato dei Giochi Olimpici di Tokyo 2021 gareggerà nella terza semifinale e ritroverà nuovamente (dopo le batterie odierne) il primatista mondiale Karsten Warholm, netto favorito per il titolo. Il talentuoso azzurro classe 1999 correrà in corsia 2 e dovrà fare i conti con altri avversari molto temibili come il francese Wilfried Happio (n.4 del ranking mondiale), il giamaicano Roshawn Clarke (47″85 in stagione) e lo statunitense Trevor Bassitt (personale di 47″39).

La composizione della semifinale n.3 verrà completata dal tedesco Joshua Abuaku (reduce dal terzo miglior tempo delle batterie in 48″32), dal turco Yasmani Cobello e dal costaricano Gerald Drummond (48″11 nel 2023). Per ambire ad una complicatissima qualificazione (riservata ai primi due di ciascuna batteria+2 tempi di ripescaggio) Alessandro dovrà sicuramente esprimersi nei pressi del suo record stagionale cercando se possibile di avvicinare i 47″.

