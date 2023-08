Atletica, Alessandro Sibilio sfida Warholm in batteria ai Mondiali! Turno da urlo, c’è anche il numero 4

Sarà una batteria di fuoco per Alessandro Sibilio ai Mondiali 2023 di atletica leggera. Il campano, reduce dall’infortunio rimediato a Montecarlo e tornato in scena a tempo di record, è stato inserito nella seconda serie dei 400 ostacoli, in programma domenica 20 agosto alle ore 11.41. L’azzurro, che in stagione ha corso un rilevante 48.14 in quel di Chorzow e che vanta un personale di 47.93 siglato nella semifinale delle Olimpiadi di Tokyo 2020 (dove raggiunse l’atto conclusivo), cercherà di rientrare tra i primi quattro classificati in modo da staccare il biglietto per la semifinale (sono previsti anche quattro tempi di ripescaggio).

L’auspicio è che il nostro portacolori abbia recuperato un buono stato di forma dopo lo spavento avuto nel Principato. Dicevamo di una batteria di fuoco perché Alessandro Sibilio incrocerà il dominatore assoluto della specialità, ovvero il norvegese Karsten Warholm. Il Campione Olimpico e primatista mondiale (45.94 ai Giochi) si è già esibito in 46.51 qualche settimana fa. In questa batteria ci sarà anche il numero 4 del ranking di World Athletics, ovvero il francese Wilfried Happio (personale di 47.41, stagionale di 48.13). Bisognerà appunto capire quale sarà la condizione dell’azzurro, ma il passaggio del turno non sempre impossibile.

Detto di Warholm e Happio, gli altri rivali più quotati sono il qatarino Bassem Hemeida (48.64), lo svizzero Dany Brand (48.96 di personale e 49.25 nel 2023) e il salvadoregno Pablo Andres Ibaneza Guevara (48.56). In gara anche il libanese Marc Anthony Ibrahim (50.55) e Malique Smith dalle Isole Vergini (50.55). Alessandro Sibilio correrà in corsia 5, i due big saranno al suo interno visto che Warholm ha avuto in sorte la corsia numero 3 e Happio scatterà nella corsia numero 4. Gli altri uomini più accreditati per le medaglie sono lo statunitense Rai Benjamin (batteria numero 5 con il turco Yasmani Copello) e il brasiliano Alison Dos Santos (batteria numero 1 per il Campione del Mondo).

Foto: Grana/FIDAL