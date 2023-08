Atletica, che misura deve saltare Tamberi per la finale ai Mondiali? Norme di qualifica e progressione di gara

Cresce l’attesa per Gianmarco Tamberi, che farà il proprio debutto ai Mondiali 2023 di atletica leggera nella giornata di domenica 20 agosto. Il Campione Olimpico di salto in alto esordirà nelle qualificazioni in programma a partire dalle ore 10.35. Il fuoriclasse marchigiano insegue ovviamente l’accesso all’atto conclusivo che andrà poi in scena martedì sera a Budapest (Ungheria).

Il ribattezzato Gimbo, alla sua quinta apparizione in una rassegna iridata e reduce dal quarto posto di Eugene nella passata edizione, ha conosciuto il regolamento del turno preliminare. Norma di qualifica fissata a 2.30 metri, bisognerà dunque superare quell’asticella per avere la certezza di disputare l’atto conclusivo; in caso contrario bisognerà essere tra i migliori 12. La progressione di gara è la seguente: 2,14-2,18-2,22-2,25-2,28-2,30.

Gianmarco Tamberi, che è stato inserito nel gruppo A, troverà sulla propria strada tutti gli altri favoriti per le medaglie: il qatarino Mutaz Essa Barshim (Campione del Mondo e Campione Olimpico a Tokyo in coabitazione con l’azzurro), detentore della miglior prestazione mondiale stagionale (2.36 metri a Chorzow, quando il marchigiano si fermò a 2.34); lo statunitense JuVaughn Harrison (2.35 a Londra per battere Barshim); il sudcoreano Sanghyeok Woo (2.33); il tedesco Tobias Potye (2.34); il neozelandese Hamish Kerr (2.34 indoor), l’ucraino Andrii Protsenko (2.32 in sala), l’australiano Joel Baden (2.33), l’olandese Douwe Amels (2.31 al coperto).

Foto: Lapresse