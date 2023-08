Artic Race of Norway 2023, doppietta italiana nella seconda tappa: primo Michele Gazzoli e secondo Scaroni! Hobbs il nuovo leader

Doppietta dell’Astana Qazaqstan e, soprattutto, doppietta italiana nella seconda tappa dell’Artic Race of Norway 2023. Al termine di una tappa mossa di 154 km caratterizzata anche dalla pioggia, si impone in volata il classe 1999 Michele Gazzoli davanti al compagno di squadra Christian Scaroni e allo spagnolo Jonathan Lastra (Cofidis).

Per il nativo di Ospitaletto si tratta della prima vittoria in carriera tra i Pro, mentre per l’Italia questo è il secondo successo in due giorni, dopo quello di ieri di Alberto Dainese (oggi 18°). In classifica generale cambia leader: sale in vetta il britannico Noah Hobbs (con 1” di vantaggio proprio su Dainese e Gazzoli), grazie ai 3” di abbuono guadagnati con la vittoria all’ultimo traguardo volante.

Pronti, via e dopo poco chilometri vanno in fuga Ronan Augé, Gianmarco Garofoli (Astana Qazaqstan Team), Camilo Andres Gomez (Trinity Racing), Peder Antoni Gravås, Johan Ravnøy (Team Coop – Repsol) e Vincent Van Hemelen (Team Flanders – Baloise). Inizialmente questo sestetto riesce ad avvantaggiarsi, ma poi, dopo l’arrivo della pioggia, una parte del plotone principale accelera e raggiunge i battistrada già a 85 km dall’arrivo.

Davanti si forma dunque un gruppo di oltre trenta unità, che prova a prendere il largo, ma che viene poi ripreso dall’altra parte del gruppo a 42 km dal traguardo. A questo punto alcuni corridori provano a evadere per andare a caccia del colpaccio, senza però trovare fortuna, complice anche un gruppo molto attento.

Si arriva così allo strappetto finale (1,5 km costantemente in leggera salita) tutti insieme e qui la tensione si alza. Dopo un’accelerazione generale, si arriva negli ultimi metri, dove trova lo spunto giusto l’italiano Michele Gazzoli, bravo a prendere prima un buon margine di vantaggio sugli altri con una grande accelerazione e a chiudere poi in scioltezza davanti al compagno Scaroni e a Lastra.

Photo LiveMedia/Silvia Colombo