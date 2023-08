Arrampicata sportiva, Laura Rogora tocca il top e avanza in semifinale ai Mondiali. Moroni promossa

I Mondiali 2023 di arrampicata sportiva proseguono a Berna (Svizzera) con le qualificazioni del lead, una delle discipline tecniche che in combinata con il boulder assegnerà le medaglie alle Olimpiadi di Parigi 2024. Nel turno preliminare ha dominato in maniera perentoria la slovena Janja Garnbret, grande favorita della vigilia e capace di raggiungere il top in entrambe le occasioni, chiudendo così con il punteggio di 1.0.

La nostra Laura Rogora ha fornito una prestazione davvero eccellente. L’azzurra, bronzo in questa specialità ai Mondiali 2021 e argento agli Europei 2019, ha raggiunto il top in occasione della prima salita e nella prova successiva si è fermata a 44+, chiudendo così al terzo posto complessivo con il riscontro di 2.29. In grande spolvero anche la giapponese Ai Mori (1.73), la statunitense Brooke Raboutou (2.0) e la sudcoreana Chaehyun Seo (2.29).

Laura Rogora ha così staccato il biglietto per la semifinale e ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per ambire a un risultato di rilievo nella singola specialità. Domani la vedremo all’opera anche nelle qualificazioni del boulder, in modo da capire anche quali possono essere al momento le sue velleità in ottica rassegna a cinque cerchi. Accede in semifinale anche Camilla Moroni, 17ma con il punteggio di 9.0 (38+ e 36). Eliminate le altre italiane in gara: Ilaria Scolaris 31ma (15.1), Giorgia Tesio 43ma (20.99), Claudia Ghisolfi 63ma (32.45).

Foto: Lapresse