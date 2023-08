Alcaraz-Hurkacz e Zverev-Djokovic, semifinali ATP Cincinnati 2023 oggi: orari, programma, tv, streaming

Sono state delineate le semifinali del Masters 1000 di Cincinnati. Dopo un torneo ricchissimo di sorprese, questa volta nei quarti di finale sono stati rispettati tutti i pronostici. Fatica ancora tanto, ma alla fine riesce a vincere il numero uno del mondo, Carlos Alcaraz, che rimonta l’australiano Max Purcell e si impone con il punteggio di 4-6 6-4 6-3.

Lo spagnolo se la vedrà ora in semifinale con il polacco Hubert Hurkacz, che ha battuto in due set l’altro sorprendente australiano Alexei Popyrin con il punteggio di 6-1 7-6.

Nella parte bassa si affronteranno Novak Djokovic ed Alexander Zverev. Il serbo non ha lasciato scampo all’americano Taylor Fritz, imponendosi per 6-0 6-4. Vittoria abbastanza netta anche per il tedesco, che ha superato 6-2 6-3 il francese Adrian Mannarino.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario delle semifinali del Masters 1000 di Cincinnati. Gli incontri saranno trasmessi in diretta TV da Sky Sport Tennis. In streaming su SkyGo e Now TV.

CALENDARIO SEMIFINALI ATP CINCINNATI 2023

Sabato 19 Agosto

Non prima delle 21.00: Carlos Alcaraz – Hubert Hurkacz

Non prima delle 00.00: Alexander Zverev-Novak Djokovic

In precedenza (a partire dalle 17.00)

Iga Swiatek-Coco Gauff

Karolina Muchova-Aryna Sabalenka

PROGRAMMA SEMIFINALI ATP CINCINNATI 2023: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis

Diretta streaming: SkyGo, Now TV

Foto: LaPresse