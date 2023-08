Tiro con l’arco, Coppa del Mondo Parigi 2023: la squadra femminile del ricurvo si ferma ai quarti. Tonioli la migliore nel compound

Terza giornata della Coppa del Mondo di tiro con l’arco in quel di Parigi (Francia). In questa ultima tappa oggi il programma era dedicato in mattinata al torneo a squadre dell’arco olimpico fino alle finali per la medaglia di bronzo, mentre nel pomeriggio erano gli atleti del compound ad entrare in scena per la fase ad eliminazione diretta fino ai quarti di finale.

Non è stata particolarmente brillante la prova delle squadre sia al maschile che al femminile. E’ andata meglio alle donne, con Tatiana Andreoli, Lucilla Boari e Chiara Rebagliati che hanno raggiunto i quarti di finale superando il Brasile per 6-0 ai sedicesimi e per 5-4 agli ottavi gli Stati Uniti allo shoot-off. Per le azzurre non c’è stato nulla da fare ai quarti contro l’India (1-5) che ha conquistato il bronzo. Gli uomini sono usciti agli ottavi di finale: Matteo Borsani, Federico Musolesi e Mauro Nespoli, dopo aver battuto 6-2 la Polonia, si sono fermati per 5-3 contro il Canada.

Nell’individuale del compound il percorso più lungo è stato quello di Marcella Tonioli che ha centrato i quarti di finale. L’azzurra ha messo in fila la brasiliana Eiry Cristina Snak Nisi (140-140, 10-9 allo shoot-off), la coreana Yoohyun Oh (146-146, 9+-9 allo shoot-off) e la belga Sarah Prieels 143-142, per poi perdere contro la danese Tanja Gellenthien. Si è interrotta ai sedicesimi la corsa di Elisa Roner, sconfitta 147-144 dalla taipeana I-Jou Huang, mentre sono uscite subito Sara Ret e Francesca Aloisi.

Per quanto riguarda il maschile, il solo Jesse Sut ha raggiunto il secondo turno battendo nel derby Michea Godano 147-144 per poi perdere con il punteggio analogo dall’indiano Prathamesh Samadhan Jawkar. Nessun altro azzurro era riuscito a passare le eliminatorie: bilancio del compound che si chiude quindi in maniera piuttosto magra.

Foto: World Archery