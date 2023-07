WTA Palermo 2023, Qinwen Zheng piega Mayar Sherif e affronterà in Finale Jasmine Paolini

Il verdetto nella notte. Dopo oltre tre ore di gioco, abbiamo la risposta: sarà la cinese Qinwen Zheng (n.26 del mondo) ad affrontare Jasmine Paolini nella Finale del WTA di Palermo. Sulla terra rossa siciliana, la giocatrice asiatica ha battuto l’egiziana Mayar Sherif (n.38 del ranking) con il punteggio di 6-4 4-6 6-1. Un match nel quale, alla lunga, la maggior potenza di Zheng è stato il fattore discriminante.

Nel primo set l’avvio è un po’ problematico per la cinese, costretta a salvare due palle break nel gioco d’apertura. Scampato il pericolo, Zheng scioglie il braccio e lascia andare i colpi. Il break, in suo favore, arriva nel sesto game. Tuttavia, nel successivo, il servizio non supporta l’asiatica e Sherif è abile ad aprofittarne con il contro-break. Nella fase decisiva, però, la n.26 del mondo ha maggiori soluzioni nel proprio tennis e il 6-4 si spiega così.

Nel secondo set si va in lotta assoluta ed entrambe le giocatrici fanno molta fatica nei propri turni in battuta. Break e contro-break si alternano con grande regolarità e in questo festival del break è l’egiziana stavolta a fare meglio, creando lo strappo decisivo nel decimo game (6-4) con risposte di grande efficacia.

Nel terzo set Sherif paga gli sforzi della frazione precedente e Zheng può fare un po’ quello che vuole. La palla della cinese viaggia decisamente di più e il 6-1 è rappresentativo del differenziale tra le due contendenti. La cinese quindi fa calare il sipario con 9 ace all’attivo, il 72% dei punti vinti con la prima di servizio e il 48% con la seconda. Da notare anche i 7 doppi falli di Zheng, che ha chiesto molto al fondamentale della battuta.

