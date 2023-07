WTA Palermo 2023, Jasmine Paolini: “Ho giocato un buon tennis, sono davvero contenta”

Grandissima impresa di Jasmine Paolini nei quarti di finale del WTA 250 di Palermo. Sulla terra battuta italiana, l’azzurra classe 1996 (n.5 del seeding) ha eliminato ieri sera la testa di serie numero 1 del torneo, la russa Daria Kasatkina, dopo una partita ricca di colpi di scena (da segnalare che la nostra portacolori si è trovata anche sotto 3-1 0-40 nel terzo set) e terminata con il punteggio di 6-4 3-6 6-3.

“È sempre speciale giocare qui – ha affermato una contentissima Paolini subito dopo la fine del match –. Daria (Kasatkina, ndr) è una giocatrice molto consistente, è difficilissimo scontrarsi con lei. Sono veramente contenta per com’è andata la partita, ho giocato un buon tennis. Non è stata facile quando ero sotto 1-3 0-40 nel terzo, ma ce l’ho fatta. Con lei ogni volta è una lotta, sono felice. Battere la n. 11 del mondo non è male”.

Ora in semifinale Jasmine dovrà vedersela con Sara Sorribes Tormo (n.85 del ranking), che è reduce dal successo ai quarti contro la francese Clara Burel per 6-1 7-6. È importante sottolineare che tra l’italiana e la spagnola c’è soltanto un precedente: risale al lontanissimo 3 giugno 2015 e in quel caso vinse l’iberica per 7-5 6-1. Paolini cercherà dunque quest’oggi di prendersi la rivincita dopo più di otto anni di attesa.

Photo LiveMedia/Massimiliano Carnabuci