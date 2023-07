WTA Palermo 2023, il cuore di Jasmine Paolini: vittoria contro Kasatkina e semifinale conquistata!

Il cuore di Jasmine Paolini. La toscana continua nel proprio percorso al WTA di Palermo e sulla terra rossa siciliana ha battuto nei quarti di finale la n.11 del mondo, Daria Kasatkina, con il punteggio di 6-4 4-6 6-3. Bravissima l’italiana a risalire la china da una condizione di chiaro svantaggio nel terzo parziale (1-3 0-40), andandosi a prendere un successo prestigioso. Per il secondo anno consecutivo, Paolini ha raggiunto il penultimo atto in questo torneo e affronterà la spagnola Sara Sorribes Tormo (n.85 del ranking), vittoriosa contro la francese Clara Burel (n.94 WTA) per 6-1 7-6 (6).

Nel primo set l’avvio è di marca nostrana: Jasmine annulla ben tre palle break nel primo gioco, ma poi scappa. Imprimendo tanta energia sulla pallina in risposta, Paolini mette in grande difficoltà la russa, che subisce due break consecutivi (4-0). La battuta, però, nel quinto gioco tradisce la nostra portacolori, consentendo a Kasatkina di recuperare parte dello svantaggio. Si assiste al più classico valzer del break e del contro-break e in questo “scambio di cortesie” la tennista del Bel Paese la spunta sul 6-4.

Nel secondo set la percentuale di errori di Jasmine sale e la russa ne approfitta, andando avanti di un break nel terzo game, dopo l’iniziale scambio di break e contro-break dei primi due giochi. L’azzurra non trova il modo per rientrare anche perché Kasatkina provoca con grande qualità gli errori della giocatrice tricolore. Sullo score di 6-4 la russa porta il match al terzo parziale.

Nella frazione decisiva Paolini sembra molto vicina alla sconfitta, quando va sotto di un break (1-3) e deve salvare ben tre chance del doppio break nel quinto game. Jasmine ha il merito di crederci sempre e, con le spalle al muro, sfodera il proprio miglior tennis, ritrovando la profondità nei proprio colpi. Kasatkina è spiazzata da questa reazione e l’inerzia del confronto è completamente cambiata. La toscana strappa il servizio nel sesto e nell’ottavo gioco alla rivale e, dopo aver salvato due palle break, fa calare il sipario sul 6-3.

Foto: LiveMedia/Massimiliano Carnabuci