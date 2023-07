WTA Losanna 2023, risultati 27 luglio: Francia dominante, vanno ai quarti Diane Parry, Clara Burel ed Alizé Cornet

Tripletta transalpina negli odierni ottavi di finale del torneo WTA 250 di Losanna: al Ladies Open Lausanne 2023 si registrano le vittorie di Diane Parry, Clara Burel ed Alizé Cornet. Non ci sono azzurre oggi in campo sulla terra battuta outdoor elvetica e la scena è tutta per la Francia.

Alizé Cornet batte in tre set la padrona di casa, la svizzera Jil Teichmann, sconfitta con lo score di 6-1 1-6 6-4, mentre vincono in due partite Diane Parry, che elimina la montenegrina Danka Kovinic per 6-4 7-5, e Clara Burel, che liquida la statunitense Emma Navarro col punteggio di 6-3 6-2.

Completano il quadro dei risultati odierni la vittoria della slovena Tamara Zidansek, che supera la spagnola Sara Sorribes Tormo con il punteggio di 6-3 7-5, e della romena Ana Bogdan, che piega in tre set l’altra slovena Dalila Jakupovic con lo score di 6-0 5-7 6-3.

WTA 250 LOSANNA – RISULTATI 27 LUGLIO

Diane Parry batte Danka Kovinic 6-4 7-5

Alizé Cornet batte Jil Teichmann 6-1 1-6 6-4

Ana Bogdan batte Dalila Jakupovic 6-0 5-7 6-3

Clara Burel batte Emma Navarro 6-3 6-2

Tamara Zidansek batte Sara Sorribes Tormo 6-3 7-5

Foto: LiveMedia/Matthieu Mirville/DPPI