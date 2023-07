ATP Umago 2023, Matteo Arnaldi batte agilmente De Jong e raggiunge Cobolli agli ottavi

Esordio convincente per Matteo Arnaldi all’ATP 250 di Umago. Sulla terra rossa croata, il tennista italiano classe 2001 (n.76 del ranking) domina contro l’olandese Jesper De Jong (n.180 al mondo) e si impone per 6-3 6-2 dopo un’ora e 33 minuti di gioco. Ora agli ottavi l’azzurro affronterà il suo connazionale Flavio Cobolli, che ieri è uscito vincitore dalla sfida contro il croato Marin Cilic con il punteggio di 6-4 6-3.

Pronti, via e Arnaldi, dopo aver vinto agilmente il primo game, conquista subito il break nel primo turno di risposta (2-0). L’italiano si porta poi sul 3-0 e successivamente continua a giocare meglio, non concedendo mai al suo avversario delle possibilità per rientrare in gioco nel set fino al 5-3. Qui Arnaldi ha un piccolo passaggio a vuoto e vede De Jong arrivare a palla break, ma subito dopo l’azzurro torna a essere concentrato e con tre punti di fila dal 30-40 si va a prendere il primo parziale per 6-3.

Caricato dall’ottimo primo set, l’italiano comincia alla grande nel secondo parziale e vola rapidamente sul 4-1. Nonostante l’ampio svantaggio, De Jong non vuole mollare e nel sesto game recupera uno dei due break di svantaggio (2-4). Poi però, il nostro portacolori fa ancora male in risposta e riallunga, concedendosi dunque la possibilità di andare a servire per il match sul 5-2. Come successo nel primo set, anche in questo caso Arnaldi va in leggera difficoltà nel momento in cui deve chiudere, ma poi riesce ancora una volta a rialzarsi e con quattro punti consecutivi dal 15-40 pone fine alla partita.

STATISTICHE – A fine incontro pesano le 4 palle break convertite dall’azzurro contro le 1/4 di De Jong. Arnaldi termina la sfida con delle migliori percentuali per quanto riguarda sia i punti vinti con la prima di servizio in campo (77% contro il 63% del numero 180 al mondo) sia con la seconda (55% contro il35% del suo avversario).

Foto: damanius / Shutterstock.com