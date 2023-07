WTA Eastbourne 2023, Madison Keys sconfigge Kasatkina e conquista il titolo

Festeggia Madison Keys nella finale del WTA 500 di Eastbourne 2023. Sull’erba britannica, la statunitense (n.25 del ranking) disputa un’ottima partita contro la russa Daria Kasatkina (testa di serie n.9) e si impone per 6-2 7-6(13) in un’ora e 44 minuti di gioco dopo aver annullato ben quattro set point nel secondo parziale. Grazie a questo successo Keys ha conquistato il suo settimo titolo in carriera, il secondo a Eastbourne dopo quello del 2014. Da lunedì la statunitense sarà la nuova numero 18 al mondo.

Pronti, via e Keys vola in poco tempo sul 3-0 (break nel secondo gioco). Nei successivi game Kasatkina è frastornata e non riesce a reagire, mentre la statunitense continua a essere incisiva con il suo tennis. La conseguenza è il netto 6-2 con cui si chiude il primo set in 31 minuti.

Sulle ali dell’entusiasmo Keys inizia meglio anche nel secondo parziale e nel quarto game trova il break che vale il 3-1. Kasatkina prova a reagire e si procura due palle consecutive dell’immediato controbreak nel quinto gioco, ma la sua avversaria conquista quattro punti di fila dal 15-40 e sale sul 4-1. A questo punto sembra dunque tutto abbastanza deciso, e invece la testa di serie numero 9 del torneo non alza bandiera bianca e, dopo aver tenuto il turno di battuta, riesce a trovare il controbreak nel settimo gioco, prima di agguantare il clamoroso 4-4. Il set prosegue senza scossoni fino al 5-5, poi un break di Kasatkina e il successivo controbreak di Keys portano il punteggio sul 6-6.

Si passa dunque al tie-break, dove la russa recupera da una situazione di svantaggio di 5-2, salendo sul 5-5. Il punto successivo però è della statunitense, che si procura quindi un match point. Kasatkina non molla e annulla il primo match point, e poi altri due subito dopo, prima di procurarsi il primo set point. Anche la sua avversaria però non vuole cedere il set e incredibilmente cancella quattro palle set una dietro all’altro. Una volta arrivata sul 12-12, Keys sale sul 13-12 e va ancora un punto dalla vittoria, ma anche in questo caso Kasatkina si salva. Subito dopo però, la statunitense si procura un altro match point e stavolta la sua avversaria non può farci niente. Vince dunque Keys per 15-13, al suo quinto match point.

STATISTICHE – A fine partita sono 4/7 le palle break totali convertite dalla statunitense contro le 2/4 di Kasatkina. Keys chiude l’incontro con migliori percentuali per quanto riguarda sia i punti vinti con la prima di servizio in campo (70% contro il 53% della russa) sia con la seconda (35% contro il 33% della sua avversaria). I punti totali conquistati dalle due tenniste nel corso della sfida sono 82 per la tennista a stelle e strisce e 63 per la nativa di Togliatti.

Foto: LaPresse