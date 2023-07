World Padel Tour 2023, Open Malaga: Coello e Tapia inarrestabili! Tra le donne trionfano Sanchez e Josemaria

Cambiano i tornei, cambiano le location, ma i vincitori in campo maschile sono sempre gli stessi: Arturo Coello e Agustin Tapia hanno trionfato anche all’Open di Malaga, 16° appuntamento stagionale del World Padel Tour 2023 (considerando soltanto Open 1000 e Master) e hanno conquistato addirittura il 10° titolo di quest’anno, il 12° contando anche i tornei del Premier Padel. Discorso molto simile anche in campo femminile, dove a vincere sono state, ancora una volta, Ariana Sanchez e Paula Josemaria. Per le numero 1 al mondo si tratta del nono trionfo stagionale tra Open 1000 e Master, decimo se si considerano anche gli Open 500.

Si è chiusa oggi un’altra settimana perfetta per Coello e Tapia. Gli assoluti dominatori di questa stagione sono partiti con tre successi abbastanza agevoli tra primo turno, ottavi e quarti, poi hanno vinto in rimonta in semifinale contro i sorprendenti Jorge Nieto e Jon Sanz per 5-7 6-1 6-0, e, infine, si sono imposti nell’ultimo atto odierno contro Alejandro Ruiz e Juan Tello per 7-5 7-6. Coello e Tapia hanno così conquistato il terzo trofeo consecutivo dopo l’Italy Major a Roma e il Madrid P1 (entrambi tornei validi per il circuito Premier Padel) e il 12° titolo stagionale.

Onore comunque anche agli sconfitti di oggi: dopo le magnifiche vittorie contro Federico Chingotto/Paquito Navarro (che erano reduci da due finali consecutive tra Roma e Madrid) ai quarti per 7-5 1-6 6-1 e Alejandro Galan/Juan Lebron (da sottolineare che El Lobo è vistosamente ancora lontano dalla condizione migliore dopo l’infortunio al gomito che l’ha tenuto fuori dai campi per due mesi circa) in semifinale con un netto 6-2 6-4, Ruiz e Tello hanno giocato un’ottima finale e sono usciti dal campo a testa alta. Da segnalare che in questo torneo non erano presenti i numeri due al mondo Martin Di Nenno e Franco Stupaczuk, per via dell’infortunio subito da quest’ultimo nel P1 di Madrid.

Nel torneo femminile, invece, Ari Sanchez e Paula Josemaria si sono confermate le più forti del momento. Le numero 1 al mondo hanno avuto vita facile fino alla finale (da evidenziare il bellissimo successo nel penultimo atto contro Bea Gonzalez/Delfina Brea per 6-3 6-2) e poi hanno vinto l’ultima partita per 6-4 6-3 contro Gemma Triay e Marta Ortega, prendendosi dunque la rivincita dopo la sconfitta di due settimane fa all’Italy Major Premier Padel. Come detto in precedenza, questo è il 10° trofeo vinto in questa stagione da Sanchez e Josemaria, che ora possono andare in vacanza (le donne non parteciperanno infatti al Mendoza Premier Padel P1, evento in programma settimana prossima in Argentina) con grande serenità.

In casa Italia è stata una settimana abbastanza amara, visto che entrambe le azzurre che hanno giocato nel tabellone principale sono state eliminate al primo turno: Carolina Orsi ha perso in coppia con la spagnola Patty Llaguno contro Veronica Virseda e Claudia Jensen (coppia n.7 del torneo) per 3-6 6-2 6-4, mentre Carlotta Casali è andata ko insieme alla spagnola Raquel Segura Aguilar (le due insieme si erano qualificate per il tabellone principale grazie alla vittoria nella partita decisiva delle Previa contro le altre due italiane Giulia Sussarello ed Emily Stellato) contro le gemelle Alayeto (n.5 del seeding) per 6-0 7-5.

Foto: worldpadeltour.com