Atletica, Sara Fantini fa volare il martello ai Campionati Italiani: buona misura in chiusura e testa ai Mondiali

Sara Fantini ha piazzato una rimarchevole zampata ai Campionati Italiani Assoluti 2023 di atletica leggera, andati in scena a Molfetta (in provincia di Bari). L’emiliana ha avuto bisogno di cinque tentativi prima di carburare la bordata degna della sua caratura agonistica: 71.02 metri all’ultimo assalto per la 25enne, che lo scorso anno conquistò la medaglia di bronzo agli Europei e fu quarta ai Mondiali.

La carabiniera, che fino a quel momento non era andata oltre 69.46 (al debutto sulla pedana pugliese), era reduce dal trionfo agli Europei a squadre con lo stagionale di 73.26 e si è confermata in ottima forma fisica quando mancano soltanto tre settimane ai Mondiali di Budapest. Alle sue spalle si sono piazzate Rachele Mori (65.82 per la Campionessa del Mondo Under 20) e Lucia Prinetti (59.15). Clicca qui per la cronaca.

Sara Fantini, allenata da Marinella Vaccari, è la primatista italiana con i 75.77 metri toccati il 18 giugno a Madrid e si potrà presentare alla prossima rassegna iridata con l’obiettivo di qualificarsi alla finale e il sogno di poter battagliare per le medaglie, come fece lo scorso anno a Eugene. Servirà inevitabilmente un ritorno in zona 75 metri per poter cercare il colpaccio nella capitale ungherese.

Foto: Lapresse