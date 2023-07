Wimbledon, Sinner in calo, ma i bookmakers credono in tui: è il terzo favorito

Jannik Sinner si presenta a Wimbledon con tante incognite, ma anche con la consapevolezza di avere nuovamente davanti una grande occasione. La stagione sulla terra rossa non è andata come l’altoatesino sperava, con la delusione dell’uscita prematura dal Roland Garros. Anche le ultime settimane sull’erba non hanno visto una vera svolta al momento negativo dell’azzurro, ma nonostante questo Sinner è considerato il terzo favorito per la vittoria finale dei Championships.

I bookmakers credono decisamente nel tennista di San Candido e lo posizionano nelle loro gerarchie alle spalle di Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. Il serbo è ovviamente il grandissimo favorito e può raggiungere Roger Federer nella classifica all-time del torneo con otto titoli. Una sua vittoria non raggiunge nemmeno la quota di 2 (si aggirano su 1,6 e 1,7), mentre è raddoppiata quella dello spagnolo.

La vittoria del Queen’s ha decisamente alzato le aspettative per Alcaraz. Il numero uno del mondo ha conquistato il suo primo titolo della carriera sull’erba ed è considerato il principale avversario di Djokovic. Rispetto a Parigi poi i due non si affronteranno fino all’ultimo atto e il tabellone dello spagnolo non presenta insidie troppo complicate. La prima finale a Wimbledon è dunque assolutamente possibile ed una sua vittoria è quotata tra il 4,00 e il 4,5.

Come detto il terzo favorito è Jannik Sinner. L‘altoatesino è finito in uno spicchio di tabellone davvero molto interessante, visto che è nel quarto di Casper Ruud, che con l’erba non ha certamente un buon rapporto. Il vero ostacolo per Sinner verso un’ipotetica semifinale con Djokovic è rappresentato dall’ottavo con Taylor Fritz, che può essere davvero il match spartiacque nel torneo dell’azzurro.

Chiaramente il momento di Sinner non è dei migliori, ma la speranza è quella che l’azzurro possa ritrovare a Wimbledon le stesse sensazioni della passata stagione, quando si era trovato proprio con Djokovic avanti due set a zero nei quarti. Una clamorosa vittoria di Jannik è addirittura pagata dai 17 in su dai bookmakers, segno comunque che dietro a Djokovic ed Alcaraz c’è comunque molta incertezza e potrebbe veramente succedere di tutto.

FOTO: LaPresse