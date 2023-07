Wimbledon, Sinner davanti a Berrettini per velocità di punta massima del servizio! La classifica: sorpresa al comando…

Jannik Sinner si è qualificato agli ottavi di finale di Wimbledon, dove incrocerà il poco quotato colombiano Daniel Galan. Matteo Berrettini ha invece staccato il biglietto per il terzo turno sull’erba britannica e oggi è atteso dalla probante sfida contro il tedesco Alexander Zverev. Indubbiamente i due tennisti italiani stanno regalando grande spettacolo nel terzo Slam della stagione e puntano a farsi ancora più strada. L’altoatesino sta beneficiando di un eccellente tabellone, maturato dopo l’eliminazione di Casper Ruud e Taylor Fritz, mentre il romano sta tornando in auge dopo un periodo difficile e le vittorie ottenute contro Sonego e de Minaur fanno ben sperare.

Tra le tante statistiche che emergono dai prati inglesi, ce n’è una molto interessante e che riguarda entrambi i nostri portacolori. Si tratta di quella relativa alla velocità di punta del servizio. Jannik Sinner occupa il secondo posto con una sassata da 223,7 km/h, siglato in occasione del secondo turno. Il 21enne è alle spalle del bulgaro Grigor Dimitrov (225,3 km/h all’esordio) e precede il polacco Hubert Hurkacz (222 km/h). Matteo Berrettini è invece quarto con i 218,8 km/h toccati in occasione dell’affermazione su Lorenzo Sonego all’esordio.

Va puntualizzato che si tratta di un dato da prendere con le pinze, visto che misura esclusivamente il servizio più veloce in assoluto. Conta decisamente di più la costanza di rendimento sui vari turni in battuta più che l’exploit singolo, oltre a dove si piazza la palla e a come si mette in difficoltà l’avversario. Senza togliere nulla a nessuno, è evidente che il servizio di Matteo Berrettini sia complessivamente migliore rispetto a quello di Jannik Sinner (anche se è cresciuto nel fondamentale).

CLASSIFICA SERVIZIO PIÙ VELOCE WIMBLEDON 2023

1. Grigor Dimitrov (Bulgaria) 225,3 km/h

2. Jannik Sinner (Italia) 223,7 km/h

3. Hubert Hurkacz (Polonia) 222,0 km/h

4. Matteo Berrettini (Italia) 218,8 km/h

5. Maxime Cressy (USA) 218,8 km/h

Foto: Lapresse