Wimbledon, la finale di Vulpitta si può vedere in tv? Orario e programma

Oggi, domenica 16 luglio, si disputerà la finale del tabellone di doppio maschile del torneo riservato agli juniores a Wimbledon 2023: l’azzurrino Gabriele Vulpitta ed il ceco Jakub Filip affronteranno il serbo Branko Djuric ed il transalpino Arthur Gea, coppia testa di serie numero 6.

Il match sarà il terzo in programma a partire dalle ore 13.00 italiane sul Court 12, campo privo di copertura, dove quindi si potrà giocare soltanto in caso di condizioni meteo favorevoli. Non sarà possibile seguire la finale di Gabriele Vulpitta né in diretta tv né in diretta streaming.

CALENDARIO GABRIELE VULPITTA WIMBLEDON 2023

Domenica 16 luglio – Court 12

Dalle ore 13.00 italiane

Nenad Zimonjic (SRB) / Rennae Stubbs (AUS) v Greg Rusedski (GBR) / Conchita Martinez (ESP)

Non prima delle ore 14.00 italiane

Nikola Bartunkova (CZE) v Clervie Ngounoue (USA) [2]

A seguire

Branko Djuric (SRB) / Arthur Gea (FRA) [6] v Jakub Filip (CZE) / Gabriele Vulpitta (ITA)

PROGRAMMA GABRIELE VULPITTA WIMBLEDON 2023: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: non prevista

Foto: LaPresse