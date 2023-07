A che ora la Finale Alcaraz-Djokovic a Wimbledon e su che canale vederla in tv

Le prime due teste di serie, lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 1, ed il serbo Novak Djokovic, numero 2, si affronteranno nella finale del tabellone di singolare maschile del torneo di tennis di Wimbledon 2023, in programma oggi, domenica 16 luglio.

Il match sarà il primo in programma a partire dalle ore 15.00 italiane sul Centre Court, campo dotato di copertura, dove quindi si giocherà in qualsiasi condizione meteo. A chiudere poi il programma sul campo principale sarà la finalissima del tabellone di doppio femminile.

Sarà possibile seguire la finale maschile Alcaraz-Djokovic in diretta tv su Sky Sport Summer, Sky Sport Tennis HD, Sky Sport 4K e Wimbledon 1 HD, mentre la diretta streaming verrà assicurata da Sky Go e Now. OA Sport vi offrirà inoltre la diretta live testuale del match tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic.

CALENDARIO ALCARAZ-DJOKOVIC WIMBLEDON 2023

Domenica 16 luglio – Centre Court

Dalle ore 15.00 italiane

Carlos Alcaraz (Spagna, 1)-Novak Djokovic (Serbia, 2) – Sky Sport Summer, Sky Sport Tennis HD, Sky Sport 4K e Wimbledon 1 HD



Foto: LaPresse