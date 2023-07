Wimbledon 2023: un mercoledì ricchissimo dopo la pioggia di ieri. Tornano Sinner e Musetti, continua il derby Sonego-Berrettini

La pioggia ha stravolto completamente il programma di Wimbledon 2023, facendo saltare praticamente un’intera giornata di gioco. Ieri si sono disputate partite solo sui campi coperti e dunque sono ancora tantissimi i match di primo turno che devono essere completati o totalmente iniziati. Saranno sei gli azzurri a scendere in campo quest’oggi, chi ancora per il loro primo incontro e chi già per il secondo turno.

In questo caso si tratta di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, che hanno avuto un ottimo esordio lunedì. L’altoatesino chiuderà il programma sul Campo 1, affrontando l’argentino Diego Schwartzman. Dopo l’esordio comodo contro Juan Manuel Cerundolo, anche la partita di oggi non sembra nascondere troppe insidie all’azzurro, visto che Schwartzman non è certamente un erbivoro.

Sinner chiude il Campo 1 ed invece Musetti lo farà sul 18. Il toscano ha ottenuto contro Juan Pablo Varillas la sua prima vittoria della carriera a Wimbledon e cerca il bis contro lo spagnolo Jaume Munar. Musetti parte con i favori del pronostico, ma attenzione allo spagnolo, che è riuscito a eliminare all’esordio John Isner.

Interrotto dopo il primo set, oggi riprenderà anche il derby azzurro tra Lorenzo Sonego e Matteo Berrettini, con il piemontese che ha fatto sua la prima frazione al tie-break. Ci sarà anche la prima in assoluto in tabellone principale a Wimbledon per Matteo Arnaldi, che affronta una sfida equilibrata con lo spagnolo Roberto Carballes Baena. Molto difficile il compito di Marco Cecchinato, che parte sfavorito contro il cileno Nicolas Jarry.

Uscendo dai confini italiani, torna in campo Novak Djokovic. Il numero due del mondo se la vedrà con l’australiano Jordan Thompson, buon specialista dell’erba e sicuramente un test un po’ più provante del primo per il serbo. Esordio, invece, per la testa di serie numero tre, il russo Daniil Medvedev, che si troverà di fronte il britannico Arthur Fery, numero 391 della classifica mondiale, che vivrà il proprio sogno.

Tantissimi i match da completare. Fari puntati soprattutto su Taylor Fritz, che si trova al quinto set contro il tedesco Yannick Hanfmann con l’americano avanti per 3-2. Situazione complicata anche per Stefanos Tsitsipas, che ha perso il primo set contro Dominic Thiem. E’ in vantaggio, invece, di un set Holger Rune, che si è imposto al tie-break sul britannico George Loffhagen.

FOTO: LaPresse