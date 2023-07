Wimbledon 2023, tabellone da incubo per Musetti: ostacolo polacco prima di Djokovic?

Lorenzo Musetti ha dimostrato un ottimo livello di gioco nei primi due turni a Wimbledon 2023: all’esordio ha surclassato il peruviano Juan Pablo Varillas, oggi ha regolato lo spagnolo Jaume Munar. Due nitidi successi per 3-0, figli di un tasso tecnico di assoluto spessore inscenato dal tennista italiano sull’erba britannica. Il toscano ha alzato sensibilmente l’asticella e ora sogna in grande nel terzo Slam della stagione, ma il suo tabellone è davvero da incubo.

Lorenzo Musetti, attuale numero 16 al mondo, è infatti atteso da un terzo turno di fuoco contro il polacco Hubert Hurkacz. Il 21enne è in vantaggio per 2-1 nei precedenti: ha vinto a Roma nel 2021 e a Rotterdam lo scorso anno, ma ha perso proprio a Wimbledon nel 2021. Sarà un confronto estremamente esigente contro il numero 18 al mondo, l’azzurro vuole riscattare il ko rimediato due anni fa al primo turno e sogna di farsi largo in questa kermesse.

L’eventuale ottavo di finale sarebbe però il peggiore possibile, visto che dall’altra parte della rete ci sarà verosimilmente il serbo Novak Djokovic. Il numero 1 al mondo, detentore del trofeo, il più vincente della storia negli Slam, indiscusso favorito della vigilia per conquistare il titolo. Sembrerebbe una missione impossibile, ma Musetti ha battuto il balcanico a Montecarlo un paio di mesi fa e non deve partire già sconfitto.

Va precisato che Djokovic dovrà passare dal non semplice terzo turno contro lo svizzero Stan Wawrinka, che potrebbe rappresentare una trappola molto interessante. L’eventuale quarto di finale potrebbe poi essere contro il russo Andrey Rublev, favorito prima contro Karatsev, poi contro Barrios Vera/Goffin e poi contro Bublik/Marterer.

Foto: Lapresse