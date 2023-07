Chi è il prossimo avversario di Musetti a Wimbledon? Precedenti favorevoli, ma non sull’erba…

Lorenzo Musetti ha sconfitto Jaume Munar in maniera perentoria e si è qualificato al terzo turno di Wimbledon 2023. Il tennista italiano ha surclassato il rognoso spagnolo in tre set e si è così guadagnato il diritto di proseguire la propria avventura sull’erba britannica. Il 21enne ha chiuso i conti con il perentorio punteggio di 6-4, 6-3, 6-1 e ora è atteso da un esame estremamente impegnativo, visto che si troverà di fronte un avversario di lusso come il polacco Hubert Hurkacz, che oggi ha regolato il padrone di casa Choinski in tre set.

Lorenzo Musetti sembra avere alzato l’asticella a livello tecnico e agonistico su questa superficie. L’attuale numero 16 del ranking ATP ha tutte le carte in regola per giocarsela alla pari con il 26enne, numero 18 al mondo che due anni fa si spinse fino alle semifinali del terzo Slam della stagione perdendo poi contro il nostro Matteo Berrettini. In palio la qualificazione agli ottavi di finale da disputare verosimilmente contro il serbo Novak Djokovic, numero 1 al mondo e detentore del trofeo.

Il toscano, che concede ben 11 centimetri di altezza al rivale (185 contro 196), conduce per 2-1 nei precedenti: l’azzurro si è imposto ai 32mi di finale del Masters 1000 di Roma nel 2021 (6-4, 2-0 prima del ritiro dell’avversario) e lo scorso anno agli ottavi di finale del torneo di Rotterdam (6-3, 5-7, 6-3), mentre Hurkacz vinse al primo turno di Wimbledon 2021 (6-4, 7-6, 6-1). Musetti ha dunque vinto i precedenti disputati sulla terra rossa e sul cemento indoor, mentre ha perso il precedente confronto sull’erba.

Foto: Lapresse