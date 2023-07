Wimbledon 2023: Svitolina compie l’impresa contro Swiatek, Vondrousova batte a sorpresa Pegula

Grandi sorprese nella giornata odierna nel tabellone femminile di Wimbledon 2023. Quest’oggi sull’erba londinese in tanti si aspettavano le vittorie della polacca Iga Swiatek (n.1 al mondo) e Jessica Pegula (n.4 WTA), e invece il campo ha dato ragione all’ucraina Elina Svitolina e alla ceca Marketa Vondrousova al termine di due partite ricche di emozioni.

Sul campo centrale Elina Svitolina ha compiuto l’impresa di giornata con l’incredibile vittoria per 7-5 6-7(5) 6-2 (in due ore e 41 minuti di gioco) contro la numero 1 al mondo Iga Swiatek. L’ucraina ha iniziato peggio della sua avversaria ed è andata sotto 5-3, ma poi ha reagito e con quattro game di fila è andata a prendersi il primo parziale per 7-5. Appena dopo la fine del primo set, la pioggia ha costretto l’organizzazione a chiudere il tetto e al rientro in campo la partita è proseguita senza grossi strappi fino ad arrivare al tie-break del secondo parziale, dove Swiatek ha avuto la meglio per 7-5. Sull’1-1 nel conto dei set, la contesa si è dunque spostata al terzo parziale. Qui Svitolina ha cambiato decisamente marcia e ha allungato velocemente sul 5-1, per poi chiudere successivamente con il 6-2. Grazie a questo successo, la tennista ucraina ha conquistato la terza semifinale in carriera in uno Slam, la seconda a Wimbledon dopo quella del 2019.

A sfidare Svitolina nel penultimo atto del torneo ci sarà Marketa Vondrousova (n.42 al mondo), che oggi ha battuto a sorpresa la statunitense Jessica Pegula per 6-4 2-6 6-4 dopo un’ora e 55 minuti di gioco. La ceca è partita a rilento e ha subito un break in avvio, ma dopo si è rialzata ed è riuscita a imporsi nel primo set per 6-4. Pegula non si è però arresa e nel secondo parziale ha tirato fuori la grinta che le ha permesso di vincere il set con un netto 6-2. Caricata dal momento favorevole, la statunitense ha poi iniziato meglio il terzo parziale (da segnalare la chiusura del tetto a metà set), salendo sul 4-1, ma subito dopo è arrivata la grande reazione di Vondrousova. La ceca è diventata solidissima e, grazie anche a qualche errore di troppo della sua avversaria, ha infilato una serie di ben 5 game a 0 che le ha consentito di vincere il match (6-4) e di strappare il pass per la prima semifinale in carriera a Wimbledon (la seconda in uno Slam dopo quella del Roland Garros 2019, torneo in cui la classe 1999 si spinse addirittura fino alla finale).

I RISULTATI DI GIORNATA

M. Vondrousova (CZE) – J. Pegula (USA) (4) 6-4 2-6 6-4

E. Svitolina (UKR) – I. Swiatek (POL) (1) 7-5 6-7 6-2

Foto: LaPresse