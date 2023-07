Italy Major Premier Padel 2023, Marco Cassetta: “Stasera daremo il massimo”. Simone Cremona: “Non vedo l’ora di scendere in campo”

L’Italy Major Premier Padel 2023 entra sempre più nel vivo. Dopo i primi incontri di ieri, il secondo torneo stagionale del Premier Padel, nonché primo evento di sempre di questo circuito ad essere aperto anche per le donne, sta proseguendo oggi con le restanti partite valide per il primo turno e tra i giocatori che scenderanno in campo ci saranno anche Marco Cassetta e Simone Cremona. I due azzurri, che per questo torneo di casa hanno ricevuto una wild card, sfideranno nell’ultimo match di giornata sul campo centrale i pericolosissimi Pincho Fernandez/Pablo Cardona: in palio ci sarà l’ambitissimo sedicesimo di finale contro le teste di serie numero 1 Juan Lebron e Alejandro Galan.

A poche ore dall’importantissimo incontro, abbiamo avuto la possibilità di intervistare Cassetta e Cremona, che, ricordiamo, sono campioni italiani in carica. Il primo a parlare è stato Marco, che ha esordito con un’analisi sul match di questa sera: “Sarà una partita molto difficile. Loro sono una coppia che si completa molto bene: Cardona è giovanissimo, esplosivo, mancino e bombarda da tutte le parti, mentre Fernandez è un giocatore di grande esperienza che non sbaglia mai. Noi ci siamo preparati al meglio e daremo sicuramente tutto”.

Con Cassetta siamo successivamente tornati a parlare dei Giochi Europei 2023, competizione in cui l’azzurro classe 1999 ha prima sfiorato il bronzo nel doppio maschile proprio in coppia con Cremona e ha in seguito conquistato una magnifica medaglia d’argento nel doppio misto insieme a Giulia Sussarello. “Vincere l’argento con Giulia è stata un’emozione pazzesca, anche se dopo essere arrivati in finale volevamo l’oro (nell’ultimo atto i due italiani sono stati sconfitti dai giovani spagnoli Noa Canovas/Daniel Santigosa per 6-3 7-5, ndr) – ha affermato il nativo di Torino -. Purtroppo eravamo distrutti fisicamente, perché avevamo giocato entrambi prima (in mattinata Sussarello aveva vinto il bronzo nel doppio femminile con Chiara Pappacena, ndr). Io ero anche psicologicamente giù dopo la sconfitta nella finalina del doppio maschile (contro i portoghesi Fazendeiro/Oliveira per 6-7 7-5 6-0, ndr). Ci tenevo tanto a vincere con Simo, però comunque poi ovviamente conquistare l’argento con Giulia è stato bellissimo”.

La parola è poi passata a Cremona, che ha subito parlato del tifo che ci sarà stasera nei loro confronti: “Avere il pubblico dalla nostra parte sarà bellissimo. È un vantaggio che abbiamo. Dà sempre carica giocare in un torneo di casa, soprattutto in eventi pazzeschi come questo. Sarà un qualcosa che giova a nostro favore, anche se sì la partita sarà molto complicata e per vincere servirà una nostra grande prestazione. Dobbiamo focalizzarci su quello che dobbiamo fare e stare attaccati alla sfida nei momenti iniziali e poi come va va. Giocheremo le nostre carte, non vedo l’ora di scendere in campo”.

Ai Giochi Europei 2023 Simone ha accusato purtroppo un brutto infortunio alla caviglia durante il terzo set della finale per il terzo posto. La preoccupazione era dunque che il nativo di Codogno arrivasse a Roma non al 100%, ma il classe 1987 ha rassicurato tutti: “Mi sento bene, non ho più vincoli con la caviglia e sono dunque pronto per giocare. Ieri mi sono allenato con Marco e altri ragazzi e non ho sentito nessun tipo di fastidio”.

A proposito della finalina persa a fine giugno a Cracovia (Polonia), Cremona ha detto: “Sto cercando di metabolizzare quella partita, non tanto per l’infortunio in sé, perché fa parte dello sport, ma per il momento in cui è arrivato. Ci tenevo tantissimo a quella medaglia, era un sogno che avevo nel cassetto e dopo la sconfitta ho passato due giorni tristi. Però dai c’è ancora tempo per riprovarci. Ora testa alta e si va avanti”.

Vincere stasera vorrebbe dire affrontare poi Juan Lebron/Alejandro Galan al secondo turno. “Arrivare ai sedicesimi contro Lebron/Galan nel Major di casa sarebbe la ciliegina sulla torta del nostro percorso – ha dichiarato Simone –. Arriverei a quel match eventualmente con una felicità incredibile per aver vinto la sfida di stasera. Per me e Marco sarebbe il miglior risultato della nostra carriera insieme. Ovviamente però ora devo cercare di pensarci il meno possibile, perché la priorità è ovviamente la partita di oggi”.

Infine, non è mancata una previsione sui vincitori di questo Major di Roma. Il primo a esprimersi è stato Cremona: “Dico Lebron/Galan”. Questo invece il voto di Cassetta: “Anche secondo me Lebron/Galan, però per vincere una scommessa contro Simo scelgo un’altra coppia (ride, ndr). Vorrei Di Nenno/Stupa, però dai dico Coello/Tapia”.

Foto: Giampiero Sposito/FITP e