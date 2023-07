Wimbledon 2023, problemi per Carlos Alcaraz? Annullato l’allenamento di oggi

Campanello d’allarme? Più probabile un periodo di riposo precauzionale. E’ un po’ così che deve essere interpretata la notizia riportata da MARCA dell’annullamento dell’allenamento odierno di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo (n.1 del mondo), che domani affronterà il russo Daniil Medvedev (n.3 ATP) nella seconda semifinale di Wimbledon, dopo la sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, ha deciso di tirare un po’ il fiato il giorno prima del confronto.

Una cosa che, quindi, non deve essere valutata necessariamente in chiave problematica, ma come riportato dalla testata spagnola, bisogna anche curare con attenzione alcuni fastidi all’adduttore con cui aveva terminato il torneo del Queen’s. Non si sa se tali problematiche siano tornate a farsi sentire e spieghino quindi la cancellazione indicata.

Non resta che attendere le prossime ore, con la speranza che Alcaraz sia in grado di fronteggiare il russo al meglio delle proprie possibilità per garantire un grande spettacolo, cosa di cui il funambolo di Murcia è perfettamente in grado.

Foto: LaPresse