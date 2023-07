Wimbledon 2023: Vondrousova supera Svitolina e si regala la sua seconda finale Slam

Marketa Vondrousova è la prima finalista di Wimbledon 2023. Per la ceca è la seconda finale Slam della carriera dopo quella nel 2019 al Roland Garros e l’ha raggiunta grazie alla vittoria sull’ucraina Elina Svitolina in due set con un doppio 6-3 dopo un’ora e sedici minuti di gioco. Con questo successo Vondrousova sale anche alla posizione numero 16 del ranking mondiale.

La ceca ha concluso la partita con 22 vincenti contro i soli 9 dell’ucraina. Svitolina ha commesso anche 24 errori non forzati, ma soprattutto ha ottenuto davvero pochissimo con la prima di servizio. Infatti quando ha servito la prima, l’ucraina ha vinto appena il 47% dei punti.

Dopo un iniziale equilibrio, nel quinto gioco Svitolina perde addirittura a zero il servizio. L’ucraina, però, reagisce prontamente e trova il controbreak immediato nel game successivo. Vondrousova ritrova nuovamente il vantaggio, strappando nuovamente il servizio all’avversaria. La ceca ha il pieno controllo della partita e ottiene un ulteriore break nel nono game, che la porta a chiudere sul 6-3 la prima frazione.

Nel secondo set succede veramente di tutto. Vondrousova ha il totale controllo della partita e prosegue la sua striscia di game, portandosi sul 4-0 con doppio break di vantaggio. Le ceca ha anche due palle per andare 5-0, ma commette in entrambe le occasioni doppio fallo. Svitolina non si arrende e recupera i due break e arriva sul 4-3. Quando sembra prossimo il pareggio, Vondrousova strappa ancora il servizio all’ucraina e poi chiude sul 6-3.

Tra poco scenderanno in campo per la seconda semifinale Ons Jabeur ed Aryna Sabalenka. La tunisina va a caccia della seconda finale consecutiva a Wimbledon, mentre la bielorussa non ha mai raggiunto l’ultimo atto ai Championships e sarebbe la seconda finale Slam della stagione dopo quella vinta agli Australian Open.

FOTO: LaPresse